HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between November 13 – 18 and 21-21:
November 13
Smoke In The Area LODGEVIEW
Fire Alarm KITRIDGE
Auto Accident With Injuries BRANDT
Service Call TROY VILLA
Gas Leak (Natural) CHAMBERSBURG
EMS Assist MARK
EMS Assist EXECUTIVE
EMS Assist SHULL
Gas Leak (Natural) CRUXTEN
Carbon Monoxide (No Illness) MOUNT HOOD
November 14
EMS Assist RED BUCKEYE
EMS Assist CELESTINE
EMS Assist BLAZING STAR
Structure Fire TROY VILLA
EMS Assist GLEN IVY
November 15
EMS Assist QUEENSBURY
Electrical Hazard (Outside) BRANDT
EMS Assist BRANDT
Electrical Hazard (Outside) POWELL
Electrical Hazard (Outside) MOOREFIELD
Electrical Hazard (Outside) PENNYSTON
Fire General Service WILLOW TREE
EMS Assist BRANDT
Electrical Hazard (Outside) HARSHMANVILLE
Fire General Service ANGORA
Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70@INTERSTATE 75
Structure Fire LONGFORD
Electrical Hazard (Outside) DAMASCUS
EMS Assist COBBLESTONE
Electrical Hazard (Outside) KITRIDGE
Electrical Hazard (Outside) NOWAK
Electrical Hazard (Outside) BRANDT
EMS Assist PROCUNIAR
EMS Assist PRAIRIE CREEK
Mutual Aid WEBSTER
Electrical Hazard (Outside) BELLEFONTAINE RD@COTTONWOOD
EMS Assist CHARLESGATE
Mutual Aid NEEDMORE
Electrical Hazard (Outside) PACKARD
Auto Accident With Injuries WAYNETOWNE BL@OLD TROY
Electrical Hazard (Outside) KORNER
Auto Accident With Injuries OLD TROY
Electrical Hazard (Outside) PACKARD
Electrical Hazard (Outside) EXECUTIVE
Electrical Hazard (Outside) LESTON
November 16
EMS Assist CHARLESGATE
EMS Assist CAMERFORD
EMS Assist OLD TROY
Fire General Service BRANDT
Service Call DIAL
EMS Assist MOUNT MCKINLEY
November 17
EMS Assist SCARLET OAK
EMS Assist RED BUCKEYE
EMS Assist DEER HOLLOW
EMS Assist EVERGREEN WOODS
EMS Assist CHAMPAIGN
EMS Assist FISHBURG
EMS Assist BRANDT
EMS Assist STONEY CREEK
Fire Alarm WOODMINT
EMS Assist WAYNETOWNE
November 18
EMS Assist CHARLESGATE
Appliance Fire BAVARIA
November 21
EMS Assist SHALAMAR
EMS Assist BELMONT
Auto Accident With Injuries LITTLE YORK RD@RIP RAP
Fire General Service WHITE OAK
November 22
EMS Assist PARISH
EMS Assist CHARLESGATE
EMS Assist PENNSWOOD
EMS Assist RIP RAP ROAD
EMS Assist CHARLESGATE
Fire General Service TROY VILLA
November 23
Service Call TILBURY
Fire Alarm BAVARIA
EMS Assist STATE ROUTE 4@INTERSTATE 70
EMS Assist EXECUTIVE
Auto Accident With Injuries SHULL
EMS Assist MERILY
November 24
Service Call RUSTIC WOODS
EMS Assist CHARLESGATE
Electrical Hazard (Outside) CHAMBERSBURG
EMS Assist EXECUTIVE
EMS Assist COBBLESTONE
Service Call POMERANIAN
Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70
EMS Assist COBBLESTONE
EMS Assist SHULL
November 25
EMS Assist CHARLESGATE
Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70
Auto Accident With Injuries MOZART
EMS Assist ROUSSEAU
Gas Leak (Natural) PATHVIEW
Carbon Monoxide (No Illness) BLACKSHEAR
November 26
EMS Assist PENHURST
Fire Alarm EXECUTIVE
Structure Fire JEFFERSON
Auto Accident With Injuries CHARLESGATE
Electrical Hazard (Outside) BERCHMAN
November 27
Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70
Fire Alarm WOOD REED
Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.