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Fire and EMS runs


Compiled by Darrell Wacker

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HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between November 13 – 18 and 21-21:

November 13

Smoke In The Area LODGEVIEW

Fire Alarm KITRIDGE

Auto Accident With Injuries BRANDT

Service Call TROY VILLA

Gas Leak (Natural) CHAMBERSBURG

EMS Assist MARK

EMS Assist EXECUTIVE

EMS Assist SHULL

Gas Leak (Natural) CRUXTEN

Carbon Monoxide (No Illness) MOUNT HOOD

November 14

EMS Assist RED BUCKEYE

EMS Assist CELESTINE

EMS Assist BLAZING STAR

Structure Fire TROY VILLA

EMS Assist GLEN IVY

November 15

EMS Assist QUEENSBURY

Electrical Hazard (Outside) BRANDT

EMS Assist BRANDT

Electrical Hazard (Outside) POWELL

Electrical Hazard (Outside) MOOREFIELD

Electrical Hazard (Outside) PENNYSTON

Fire General Service WILLOW TREE

EMS Assist BRANDT

Electrical Hazard (Outside) HARSHMANVILLE

Fire General Service ANGORA

Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70@INTERSTATE 75

Structure Fire LONGFORD

Electrical Hazard (Outside) DAMASCUS

EMS Assist COBBLESTONE

Electrical Hazard (Outside) KITRIDGE

Electrical Hazard (Outside) NOWAK

Electrical Hazard (Outside) BRANDT

EMS Assist PROCUNIAR

EMS Assist PRAIRIE CREEK

Mutual Aid WEBSTER

Electrical Hazard (Outside) BELLEFONTAINE RD@COTTONWOOD

EMS Assist CHARLESGATE

Mutual Aid NEEDMORE

Electrical Hazard (Outside) PACKARD

Auto Accident With Injuries WAYNETOWNE BL@OLD TROY

Electrical Hazard (Outside) KORNER

Auto Accident With Injuries OLD TROY

Electrical Hazard (Outside) PACKARD

Electrical Hazard (Outside) EXECUTIVE

Electrical Hazard (Outside) LESTON

November 16

EMS Assist CHARLESGATE

EMS Assist CAMERFORD

EMS Assist OLD TROY

Fire General Service BRANDT

Service Call DIAL

EMS Assist MOUNT MCKINLEY

November 17

EMS Assist SCARLET OAK

EMS Assist RED BUCKEYE

EMS Assist DEER HOLLOW

EMS Assist EVERGREEN WOODS

EMS Assist CHAMPAIGN

EMS Assist FISHBURG

EMS Assist BRANDT

EMS Assist STONEY CREEK

Fire Alarm WOODMINT

EMS Assist WAYNETOWNE

November 18

EMS Assist CHARLESGATE

Appliance Fire BAVARIA

November 21

EMS Assist SHALAMAR

EMS Assist BELMONT

Auto Accident With Injuries LITTLE YORK RD@RIP RAP

Fire General Service WHITE OAK

November 22

EMS Assist PARISH

EMS Assist CHARLESGATE

EMS Assist PENNSWOOD

EMS Assist RIP RAP ROAD

EMS Assist CHARLESGATE

Fire General Service TROY VILLA

November 23

Service Call TILBURY

Fire Alarm BAVARIA

EMS Assist STATE ROUTE 4@INTERSTATE 70

EMS Assist EXECUTIVE

Auto Accident With Injuries SHULL

EMS Assist MERILY

November 24

Service Call RUSTIC WOODS

EMS Assist CHARLESGATE

Electrical Hazard (Outside) CHAMBERSBURG

EMS Assist EXECUTIVE

EMS Assist COBBLESTONE

Service Call POMERANIAN

Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70

EMS Assist COBBLESTONE

EMS Assist SHULL

November 25

EMS Assist CHARLESGATE

Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70

Auto Accident With Injuries MOZART

EMS Assist ROUSSEAU

Gas Leak (Natural) PATHVIEW

Carbon Monoxide (No Illness) BLACKSHEAR

November 26

EMS Assist PENHURST

Fire Alarm EXECUTIVE

Structure Fire JEFFERSON

Auto Accident With Injuries CHARLESGATE

Electrical Hazard (Outside) BERCHMAN

November 27

Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70

Fire Alarm WOOD REED

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Compiled by Darrell Wacker

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.