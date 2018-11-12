HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between October 31 – November 6:
October 31
EMS Assist LONGFORD
EMS Assist NOWAK
EMS Assist CLEARLAKE
EMS Assist TRAYMORE
Gas Leak (Natural) SPICEBUSH
Electrical Hazard (Outside) RYE
EMS Assist CORSICA
November 1
Fire Alarm BRANDT
EMS Assist MOUNT WHITNEY
EMS Assist LEAWOOD
Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70
Auto Accident With Injuries BELLE PLAIN
EMS Assist MOUNT HOOD
EMS Assist EXECUTIVE
Electrical Hazard (Outside) UNITED STATES ROUTE 40@BRIDGEWATER
Carbon Monoxide (No Illness) RESIK
Mutual Aid UNION SCHOOL HOUSE
Auto Accident With Injuries BRANDT PIKE@TAYLORSVILLE
November 2
EMS Assist SUGAR MAPLE SOUTH
Gas Leak (Natural) SUMMERDALE
Auto Accident With Injuries BRANDT
EMS Assist WENDY SUE
EMS Assist WAYNETOWNE
Spill (Small) OLD TROY PIKE@INTERSTATE 70
Service Call HOLLOW TREE
EMS Assist POWELL
EMS Assist LOFINO
November 3
Vehicle Fire MERILY
EMS Assist RUSTIC WOODS
Fire Alarm OLD TROY
EMS Assist BRANDT
EMS Assist CHAMBERSBURG
November 4
EMS Assist PENNSWOOD
Illegal Burn CHEVIOT
EMS Assist BELLE CHASE
Fire Alarm BRANDT
Carbon Monoxide With Illness WATERSIDE
November 5
EMS Assist ANGELITA
Mutual Aid BRENTLINGER
Smoke In The Area CELESTINE
Vehicle Fire TAYLORSVILLE
EMS Assist BRANDT
EMS Assist SERPENTINE
Residential Structure Fire BELMAR
EMS Assist TYNDALE
Service Call WATERSIDE
November 6
Service Call BELLEFONTAINE
EMS Assist LONGFORD
EMS Assist ROSE PETAL
Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.