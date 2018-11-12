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Fire and EMS runs


Compiled by Darrell Wacker

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HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between October 31 – November 6:

October 31

EMS Assist LONGFORD

EMS Assist NOWAK

EMS Assist CLEARLAKE

EMS Assist TRAYMORE

Gas Leak (Natural) SPICEBUSH

Electrical Hazard (Outside) RYE

EMS Assist CORSICA

November 1

Fire Alarm BRANDT

EMS Assist MOUNT WHITNEY

EMS Assist LEAWOOD

Auto Accident With Injuries INTERSTATE 70

Auto Accident With Injuries BELLE PLAIN

EMS Assist MOUNT HOOD

EMS Assist EXECUTIVE

Electrical Hazard (Outside) UNITED STATES ROUTE 40@BRIDGEWATER

Carbon Monoxide (No Illness) RESIK

Mutual Aid UNION SCHOOL HOUSE

Auto Accident With Injuries BRANDT PIKE@TAYLORSVILLE

November 2

EMS Assist SUGAR MAPLE SOUTH

Gas Leak (Natural) SUMMERDALE

Auto Accident With Injuries BRANDT

EMS Assist WENDY SUE

EMS Assist WAYNETOWNE

Spill (Small) OLD TROY PIKE@INTERSTATE 70

Service Call HOLLOW TREE

EMS Assist POWELL

EMS Assist LOFINO

November 3

Vehicle Fire MERILY

EMS Assist RUSTIC WOODS

Fire Alarm OLD TROY

EMS Assist BRANDT

EMS Assist CHAMBERSBURG

November 4

EMS Assist PENNSWOOD

Illegal Burn CHEVIOT

EMS Assist BELLE CHASE

Fire Alarm BRANDT

Carbon Monoxide With Illness WATERSIDE

November 5

EMS Assist ANGELITA

Mutual Aid BRENTLINGER

Smoke In The Area CELESTINE

Vehicle Fire TAYLORSVILLE

EMS Assist BRANDT

EMS Assist SERPENTINE

Residential Structure Fire BELMAR

EMS Assist TYNDALE

Service Call WATERSIDE

November 6

Service Call BELLEFONTAINE

EMS Assist LONGFORD

EMS Assist ROSE PETAL

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Compiled by Darrell Wacker

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.