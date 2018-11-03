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Fire and EMS runs


Compiled by Darrell Wacker

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HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between October 24 – 29:

October 24

EMS Assist RED BUCKEYE

Fire Alarm OLD TROY

Service Call CHATLAKE

Service Call BRANDT

Auto Accident With Injuries BERCHMAN DR@HARSHMANVILLE

Auto Accident With Injuries OLD TROY

EMS Assist OLD TROY PIKE@POWELL

Fire Alarm SCHOOLGATE

Service Call CLIFFSTONE

EMS Assist SHADY OAK

EMS Assist BRANDT

October 25

Mutual Aid SANTE FE

Vehicle Accident / Trap OLD TROY

Carbon Monoxide (No Illness) LESTON

October 26

Fire Alarm OLD TROY

EMS Assist MOUNT MANSFIELD

Auto Accident With Injuries TAYLORSVILLE RD

Fire General Service CHAMBERSBURG RD@OLD TROY

EMS Assist HEMINGWAY

EMS Assist TAYLORSVILLE

Fire General Service CHESHAM

October 27

Carbon Monoxide (No Illness) TROY VILLA

Fire General Service MOUNT HOOD

Gas Leak (Natural) OLD TROY

October 28

Fire Alarm BLACKFORD

EMS Assist CHARLESGATE

Fire General Service BRANDT

Auto Accident With Injuries CASTLEVIEW

Electrical Hazard (Outside) HARSHMANVILLE

EMS Assist BRANDT

October 29

EMS Assist RED BUCKEYE

EMS Assist SEBRING

Gas Leak (Natural) TONI

EMS Assist STONEHURST

Service Call MOSS HILL

Illegal Burn FISHBURG

Carbon Monoxide (No Illness) CURRY

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Compiled by Darrell Wacker

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.