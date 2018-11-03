HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between October 24 – 29:
October 24
EMS Assist RED BUCKEYE
Fire Alarm OLD TROY
Service Call CHATLAKE
Service Call BRANDT
Auto Accident With Injuries BERCHMAN DR@HARSHMANVILLE
Auto Accident With Injuries OLD TROY
EMS Assist OLD TROY PIKE@POWELL
Fire Alarm SCHOOLGATE
Service Call CLIFFSTONE
EMS Assist SHADY OAK
EMS Assist BRANDT
October 25
Mutual Aid SANTE FE
Vehicle Accident / Trap OLD TROY
Carbon Monoxide (No Illness) LESTON
October 26
Fire Alarm OLD TROY
EMS Assist MOUNT MANSFIELD
Auto Accident With Injuries TAYLORSVILLE RD
Fire General Service CHAMBERSBURG RD@OLD TROY
EMS Assist HEMINGWAY
EMS Assist TAYLORSVILLE
Fire General Service CHESHAM
October 27
Carbon Monoxide (No Illness) TROY VILLA
Fire General Service MOUNT HOOD
Gas Leak (Natural) OLD TROY
October 28
Fire Alarm BLACKFORD
EMS Assist CHARLESGATE
Fire General Service BRANDT
Auto Accident With Injuries CASTLEVIEW
Electrical Hazard (Outside) HARSHMANVILLE
EMS Assist BRANDT
October 29
EMS Assist RED BUCKEYE
EMS Assist SEBRING
Gas Leak (Natural) TONI
EMS Assist STONEHURST
Service Call MOSS HILL
Illegal Burn FISHBURG
Carbon Monoxide (No Illness) CURRY
Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.