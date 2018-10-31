Weisenborn Junior High Honor Roll – First Quarter

HUBER HEIGHTS — The following Weisenborn Junior High School students earned inclusion on the Honor Roll in the first quarter of the 2018-19 school year:
Seventh Grade
Dennis Alexander, Hayleigh Arnett, Tony Arrington, Hayder Askar, Kazden Ault, Damion Baccus, Gabriella Bailey, Tabitha Bailey, Cody Baker, Emily Barlow, Nathaniel Barnes, Clay Bastress, Emma Beach, Makayla Bedford, Margarete Billingsley, Dakota Boring, Isaiah Boseman, Brianna Boston, C’ara Boyd, C’ara Boyd, Amaya Bradley, Laine Briar, Darian Brown, Isaac Brown, Mayah Brown, Eric Butler, Isabella Cain, Dellaya Campbell, Chloe Cantrell, Kassidy Carabin, Brianna Carre, Anthony Casey, Payton Childers, Nyasia Clemmons, Micah Combs, Zyah Compton, Tyler Cooksey, Avonlea Coon, Valery Cooper, Kyle Coots, Travis Coss,
Gavin Cox, Joshua Crist, Kinnick Dahlstrom, Howie Hao Dao, Logan Debolt, Alexis Detty, Marina Dilbeck, Timothy Doakes, Aaliyah Dressel, Enna Eastman, Kaitlyn Eldridge, Na’tihya Elmore, Andrew Evans, Tana Faulkner, Emma Flavin, Dominic Frierson, Sara Gamba Varela, Landen Gapen, Jeremiah Garcia, Jocelyn Garcia, Elaina Gayle, Addison Gearheart, Kaitlin Gibson, Ryan Gilliam, Allister Goans, Adiazuri Gordon, Brendan Graham, Anayelli Granados, Donell Grant, Garrett Gray, Allison Hale, William Harris, Hayden Hatfield, Andrew Heil, Savannah Henderson, Diego Herrera Aquino, Za’riah Hill, Aaliyah Hooper,
Ayannah Hooper, Shelia Hopkins, Yazmenda Horton, Indiya Ingram, Luke Jackson, Kendra Johnson, Andrew Jones, Jazz Jones, Jimmy Jones, Gabrielle Kaylor, Bonnie Kelly, Laparis Kelly, Bayram Khalilov, Bayram Khalilov, Alana Kieffer, Ariana Kinney, Arielle Kinney, Herlinda (Grayce) Kiper, Shawn (Anthony) Kotronis, Logan Kraus, Taliah Lamb, Laila Lambert, Anthony Le, Jayla Lee, Za’raya Lehman, Deseree Lenoir, Caitlyn Lewis, Mallory Limberg, Emma Littleton, Issiah Loree, Abigail Lowery, Braeden Macdonald, Brennan Macdonald, Jeromy Marmon, Kabrina Marriott, Milanya Marshall, Kendal Mason, Tionne Mcmillon,
Samantha Medina, Darius Merrett, Ayana Monroe, Briana Moody, Elizabeth Moore, Jordan Mullins, Nathaniel Mullins, Aiden Nipp, Danica O’brien, Jacob Oppy, Vanessa Ortiz, Alyssa Osterfeld, Natalie Page, Melayna Papalios, Ryan Pelfrey, Juelian Perdue, Emily Phillips, Emily Phillips, Amelia Pierce, Delaney Prim, Brianna Redd, De’mari Reese, De’airra Reid, Kory Reigle, Curtis Renner, Rashad Reynolds, Logan Richey, Aliya Roberts, Sabrina Roddy, Nicholas Romig, Jacob Schafer, Taylor Seidler, Lillian Setser, Alexander Sewell, Caleb Shuherk, Kayleigh Sims, Charles (Jackson) Solomon, Amy Steinbrugge, Eddie (Jordan) Stidham, Kelcie Stine, Patrick Stinson, T’ahna Stone, Shane Storaci, Jonathan Stover, Madigan Stover, Evan Sullenberger,
Austin Thaler, Allexis Thornton, Ava Thorpe, Gwyneth Todd, Connor Tolliver, Jack Trego, Elijah Tucker, Joshua Turner, Kenten Turner, Kenton Vo, Kenton Vo, Drew Walton, Mckenzey Weis, Cheyenne Weisgarber, Jayden West, Evin Wilkerson, Kaitlin Wilkerson, Dray Wilson, Landyn Wilson, Kayla Wise, Chase Wolford, Landon Wonders, Raelyn Woody, Vincent Worley, William Wright, Belen Yeager
Eighth Grade
Mustafa Abdel-latif, Catyria Adams, Brooke Adkins, Sabina Aliyeva, Shayna Allen, Justice Appleberry, Destined Ard, Corrine Ashford, Maryam Askar, Brayden Ault, Michael Bailey, Sophia Bailey, Allison Baker, Jamyah Baldwin, Terrell Ball, Kirsten Banks, Carson Barnes, Aidan Beers, Emma Belcher, Tanner Bierley, Breeze Binion, Justin Birkbeck, Caden Black, Stephanie Bochenek, Allyson (Ally) Bolin, Rebecca Bowens, Trenton Bowers, Hunter Boyer, Emma Boyle, Nyla Bradfield, Avery Brooks, Nalynn Bryant, Samantha Bryant, Mason Burgess, Caleb Burke, Kye Burns, Jax Byrd, Andrea Louise Calleja, Jaivon Captain, Dawnyale Cargle,
Erionte Carlton, Simran Chahal, Isabelle Chapman, Kameron Cheadle, Xavier Clark, Zackery Clemens, Jayden Cochran, Jayden Cochran, Haley Collier, Jordan Cox, Madison Cox, Haley Coyle, Hannah Craig, Gideon Crossman, Katelynn Curtis, Evan Dahlinghaus, Crystal Daniel, Nyla Davies, Kennedy Davis, Hezekiah Dennis, Jenna Dickenson, Lamario Dickerson, Kayden Dillahunt, Riahna Dixon, Nelson Doakes, Sean Dougherty, Myah Douglas, Joshua Duncan, Noah Easterling, Brooklyn Elsman, Jacob Emery, Riley Engle, Lindsey Evans, Khaita Fall, Samir Fayzullayev, Ki’ayshia Ferguson, Peyton Ferguson, Autumn Finke, Kadence Fitzpatrick,
Oni Ford, Bailey Frantz, Jared Furlow, Rheanna Gabbard, Jason Garcia, Spencer Gentner, Makenzie Gerth, Nathan Gilliam, Willie Gilliard, Brienna Golembiewski, Charles Gray, London Gray, Anthony Green, Jason Green, Jayden Gregory, Faith Groves, Isabelle Gruen, Layla Guirand, Alex Hall, Shantelle Hall, Yasmeen Hamdan, Jalen Hart, Hayden Haupt, Kadence Hegyi, Rebecca Heiser, Jamie Henkaline, Madelyn Henline, Josephine Henry, Olivia Higgins, Dylan Hitchcock, Zachariah Hopkins, Jamison Horn, Gavin Howard, Hope Huerte, Aislyn Hull, Alexander Hull, Emily Hupp, Heaven Isenbarger, Ofure Ituma, Jessica Jackson,
Ria Jackson, Ean Johnson, J’ona Johnson, Kaleb Johnson, Tamarrius (Jr) Johnson, Mariyah Jones-cheek, Sha-mary Jones, Tar’mary Jones, Zayvier Jordan-bradley, Audrey Kilori, Alaina King, Grace Kissee, Michele Kniess, Jordan Knight, Ethan Kohlbacher, David Kohr, Riese Koors, Isaiah Kress, Jeremiah Lakes, Charles Leggs, Trennan Lewis, Calvin Lilly, Emma Limberg, Paige Lindsay, Leah Livesay, Alexis Long, Ruvonn Long, Corie Louis, Tyler Lovett, Maddison Madewell, Madison Maggard, Wyatt Mahaffy, Carson Majercak, Ashlynn Mandich, Gabriel Marlow, Jayda Mccaffrey, Rudi Mccarthy, Jahi Mcdonald, Elisia Mcgeorge, Sean Mcmeans,
Martin Mengual Coria, Haleigh Meyer, Kelsey Minor, Kelsey Minor, Peyton Mollett, Roosevelt Mukes, Cole Neely, Johanna Neuman, Da’niya North, Caitlyn O’dell, Anastasia Osborne, Kai Pacheco, Allison Packman, Joshua Padilla, Kayleigh Parton, Jay Patel, Daniel Patterson, Ciara Pearson, Peyton Penney, Benjamin Petroski, Jaxson Peyton, Maxwell Peyton, Tai-kadin Phu, Manaal Pickel, Alysen (Ali) Poffenberger, Maggie Potts, Haley Pounds, Makayla Prechtl, Conner Pytel, Donya Qendah, Francisco Ramirez Gomez, Katelyn Reilly, Britney Reker, Lawrent Rice, Aaron Richardson, Alexis Ritenour, Dynasty Rivers, Peyton Roberts,
Sydney Robles, Zane Rybak, Megan Rybitski, Aidan Schultz, Kylie Setser, Albina Shakhmanova, Arzu Shakhmanova, Taryn Shea, Reese Shoemake, Alyssia Short, Gracie Shrout, Maree Sibilia, Ailiana Smith, Megan Smith, Tyler Smith, James (Jimmy) Snyder, Nena Antonett Sorio, Kalese Stephens, Jalynn Stinson, Jordan Stinson, Mallie Strickland, Theodore Stutson, Avery Sullenberger, Jacquan Tabor, Eric Taulbee, Bria Taylor, Jayde Taylor, Shawn Taylor, Zachary Taylor, Evan Tengesdahl, Justice Terrell, Rachael Tharp, William Tinch, Harry (Ty) Tyree, Alexis Valerio, Mariska Vann, Duy Vo, Craig Vossler, Nathan Vu, Haley Wagner,
Audrey Walker, Lauren Walker, Lacy Walton, Luke Walton, Brandon Watts, Brayden Webb, William Webb, Tatiana Webster, Jeffrey Weese, Katie Westbeld, Gage Wick, George Wijbrandus, Samara Wilcox, Ava Wiley, Ziaira Wilkerson, Abbigail Williams, Amiya Williams, Dyllan Williams, Joshua Williams, Zachariah Williams, Memphis Wilt, Loralie Woods, Andrew Young, James Zbinden