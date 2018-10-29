Wayne High School Honor Roll – First Quarter

HUBER HEIGHTS — The following students earned inclusion on the Wayne High School Honor Roll in the first quarter of the 2018-19 school year:
Principal’s List
Miguel Abeldano, Karam Abuhelal, Jad Abuhilal, Tariq Alsadoon, Krystal Anda, Jaida Anderson, Dillon Andrews, Allison (Rowan) Arnett, Christopher Arzanan, Shaymaa Askar, Abigale Austin, Hailey Bach, Vybrynce Back, Mia Bailey, Muryssa Baldwin, Korea Ball, Jonathan Barker, Joshua (J. T.) Barnes, Jeremy Barnett, Giovanny Barrera, Colby Beard, Connor Beard, Lydia Beers, Joseph Belanich, Nathanael Bentz, Rakem Berhane, Elise Berry, Wyatt Bier, Alyssa Blackwell, Brandon Blackwell, Erick Boatwright, Ethan Boatwright, Destiny Bohanon, Sierra Boney, Brooke Bowman, Alyssa Bradley, Angelina Bradley,
Kali Brickman, Maria Brightman, Logan Brock, Ian Brooks, Sydney Brooks, Deontae Brown, Jebrella Brown, Niyona Brown, Cain Bryant, Jade Burton, Justin Butler, Alexis Byrd, Gavin Cain, Cydne Campbell, Kaitlyn Carabin, Lily Carlisle, Samuel Carlson, Chloe Carpenter, Brooklyn Cassidy, Devon Chaney, Josiah Clark, Madelynn Cochren, Malena Coleman, Lyllia Collier, Sarai Combs, Ashley Conti, Aiden Cooper, Trey Cooper, Lorenzo Viel Corneja, Brenna Corwin, Sophie Coulibaly, Brianna Craig, Gabrielle Crossman, Gerald Cummings, Noah Curtin, Nhi (Olivia) Dao, Ta-niyah Darden, Derrick Debeni, Ryan Dew, Justin Doan,
Da’nisha Dobosu-blackburn, Alexis Dodge, Armani Dortch, Calysa Dow, Kiara Drew, Isabel Duaso, Olivia Duaso, Devon Durham, Mia Easterling, Jaden England, Kyle Evans, Divine Eziolisa, Princess Eziolisa, Evan Fair, Nolan Farrell, Selma Fayzullayeva, Reed Feagle, Alex Fernandez, Madeline Fernandez, Morgan Fernandez, Justyn Ferrell, Connor Fiegly, Jacob Fischer, Lauren Fisher, Keith Fitzpatrick, Shannah Flores Betancourt, Jayla Floyd, Ethan Foor, Jazmien Ford, Ona Ford, Dominic Frazee-crawford, Keri Friend, Brianna Garcia, Haley Geiger, Carson Gibson-lockwood, Katherine Goerling, Alyssa Golembiewski, Tyler Gould,
Mackenzie Graham, Kathryn Greene, Rojana’e Grigsby, Mackenzie Gross, Ryan Guinta, Rajat Gupta, Deakota Hall, Jordan Hampton, Nyla Hampton, Ronald Hampton, Jaden Hardrick, Devon Hawkins, Mitchell Hawley, Kyren Haywood, Theon Hill, Kylee Hodge, Kyle Hogsten, Erin Holten, Hannah Hooper, Lucas Houk, Genesis Howard-morrison, Hannah Howell, Taylor Huffman, Shianna Hughes, Elizabeth Hunter, Jaden Hurd, Aaron Jensen, Kyle Johnson, Leasia Johnson, Luke Johnson, Teyarra Johnson, Zora Johnson, Chloe Johnston, Ryan Jones, Damyon Juntunen, Levi Kelly, Victoria Kempton, Abigail Kerestes, Issac Kim, Neena Kim,
Caden Kincaid, Brianna Kinley, Jillian Kiper, Emily Klarer, Joseph Klarer, Nathan Klarer, Sidney Klarer, Kara Kleff, Taylor Koors, Bailey Koss, Britney Kozlowski, Cassidy Krick, Jainah Kynard, Raelee Lance, Keesan Lasley, Thomas Lauer, Philip Le, Elijah (Q) Lee, James (Jeremy) Lee, Kaitlyn Leeds, Anthony Leverich, Briana Lewis, Jayden Lewis, Owen Limberg, Ashley Lindsey, Connor Linville, Ariyah Long, Alijah Lott, Emily Lupa, Logan Macgregor, Jeremy Mach, Olivia Mack, Kaleb Madewell, Ashley Mahaffy-davis, Samuel (Sam) Maiden, Ozzhan Makhmudov, Christian Mallas, Juan Paulo Marcelo, Seth Marks, Trinity Martin, Geoffrey Mason,
Brittany Mccoy, Camryn Mcelroy, Morgan Mcelroy, Rashad Mckee, Renee Mcknight, Dakota Mcmeans, Ciara Miller, Clairece Miller, Allan Mojica, Christopher Moore, Logan Mullen, Austin Mullins, Jeremy Muncy, Madison Murray, Deanna Nesby, Conner Neubauer, Michael Neuman, Gibson Nguyen, Adeline Nshuti, Nicolas Olinger, Esperanza Ortiz, Jacob Padilla, Benjamin Palma, Dylan Patrick, Noah Paxton, Taylor Pelsor, Madison Perry, Emily Petachi, Alyssa Petty, Duong (Tini) Pham, Ethan Picard, Ryder Pierce, Bryannah Plessinger, Meghan Posey, Kaylee Priser, Adam Profeta, Dejia Reese, Rachel Reese, Kaitlyn Reigle,
Kelsey Reigle, Tonya Rickett, Lauren Riffle, Nicholas Riffle, Michael Riggs, Abigail Romig, Alivia Ruble, Logan Ruchti, Jon (Jw) Rucker, Kaitlin Rybitski, Dominic Sain, Aonna Salaam-addison, Isabella Salinas, Kaylin Sam, Jonathan Sandoval, Logan Scarpelli, Autumn Schmidt, Shane Schock, Nicholas Schoeneweiss, Laura Schreyer, Elizabeth Schuyler, Haley Schwarck, Devon Seibert, Kali Selogic, Sabina Shakhmanova, Makayla Shaw, Abreanna Shea, Cassidy Shuherk, Cassandra Siler, Jayant Singhal, Francis Slagley, Colin (Cole) Smith, Dale Smith, Sky Smith, Lexi Sobik, Kynnedy Spells, Seth Spidell, Chanya Spratt, Lauren Sprungl, Tyler Spurlock, Kaya Stargel, Tyler Stargel, Patrick Statzer, Vincent Statzer, Kayla Stephens, Meliyah Stinson,
Amber Stockman, Briawna Stone, Juanielle Stone, Rohan Storaci, Jeremiah Stroder, Emily (Emmett) Strunk, Matthew Stuart, Tyler Sturgill, Zachary Sturgill, Mikaela Teeters, Deandre Thomas, Ethan Thompson, Isiah Thompson, Jazmin Thompson, Janae Thornton, Lauren Todd, Natalee Townsend, Rachel Tracey, Brandon Tran, Christina Tran, Noah Trent, Olivia Trice, Adam Trick, Cayleigh Turner, Colin Turner, Parkyr Vann, Taneya Vaughn, Brandon Vu, Aamil Wagner, Cameron Walker, Jada Wamsley, Rajah Watts, Jacob Weeks, Hunter Weiss, Allison Wheeler, Maur’amie Whitfield, Frances Williams, Cole Williamson, Raegan Williamson, Josie Wills, Isaac Wilson, Jaida Wolfork, Mason Wonderly, James Wong, Michelle Wong, Saylor Wood, Jenna Woodruff, Elayna Wright, Chase Wynkoop, Elisa Youn, Jomarre Young
Honor Roll
Anaiyah Abdushahid-davis, Sarah Abed, Maria Abeldano, Jamaria Abrams, Basel Abuhelal, Otis Allen, Aspen Anderson, Christine Arzanan, Travis Asher, A’kura Avery, Abigayle Bailey, Breanna Bailey, Erin Bailey, Angel Baker, Julian Baker, Nicholas Baldwin, Maleea Barnick, Dayani Bartlett, Faith Bastress, Dylan Beaird, Devin Bean, Mya Beaudion, Parker Belcher, Michelle Bellows, Andrew Bender, Abigail Bernard, Jeffrey (Ii) Bidwell, Zane Bier, Sara Bierley, Amber Bilpuch, Shayla Black, Benjamin Bochenek, Hailey Boivin, Kaitlyn Boivin, Jillian Borns, John Boyles, Nevaeh Brassfield, Matthew Brewer, Kenneth Briggs, Elise Brockmeier,
Caitlynn Brogley, Angelina Brown, Charles Brown, Dashia Brown, Deandre’ Brown, Jalynn Brown, Kendun Brown, Maurice Brown, Aleina Bryant-tigner, Brooklyn Buckles, Kyverson Bullett, Alexander Bulmahn, Taylor Burge, Catherine Burkett, Jordan Byrd, Justin Byrd, Noah Cain, Codie Cairns, Amiyah Campbell, Lauryn Cantrell, Jonathan Cantu, Kyler Carnes, Laquan Carpenter, Jose Carrizales Garcia, Darla Castillo, Kyrsten Childress, Caydence Christopherson, Lily Claude, Lazarreah Clegg, Kassie Cline, Trayvonn Cobb, Natalie Coffey, Kalee Coile, Michael Cole, Robert Cole, Ella Collins, Tyler Collis, Shelby Conti, April Cook, Logan Cook,
Brooklyn Coon, Raymond (Cody) Corde, Chloe Croxdale, Alex Daily, Sherrie Dale, Tyler Daniels, Kala Daugherty, Shamaria Davis, Mayzie Davitt, Jenica Debeni, Neil Dell’aria, Alex (Aj) Demoss, Shelby Depaulitte, Ethan Depriest, Carly Dickens, Bre’ana Dickerson, Brandon Dickey, Mohamed Diouf, Thiaba Diouf, Elizabeth Dixon, Breanna Doakes, Amiya Drew, Riley Duchesne, James Dunford, Jayda Durham, Kylie Eagan, Zachary Eagan, Mistia Easterling, Jordan Eddings, Kendyl Ellis, Corey Eskew, Pamela Estes, Justin Evans, Kaylee Evans, Renton Ewing, Justin Faber, Carl Farnum, Athena Fausey, Kara Fitzpatrick, Chad Fletcher, Jack Foley,
Alexander Forsythe, Joshua Foster, I’moni Fountaine, Sarah Franz, Eliana Gabbard, Brianna Gallagher, Maria Garcia Rodriguez, Juliani Garcia, Makenna Garnett, Kayleigh Geeding, Kiya Gier, Jakob Gilliam, Kyliah Gilliam-beale, Audrie Goffinet, Travis Gould, Briece Graham, Madison Graham, Megan Graham, Matthew Green, Alexis Greene, Roger Grigsby, Francesca Guidotti, Jesse Hairston, Aubryanna Hall, Coltin Hall, Hunter Hall, Omar Hamdan, Eric Hammond, Reonna Hampton-green, Tylar Harmon, Yousra Haroun, Nevaeh Harrigan, Carlee Hayes, Charles Hazlett, Matthew Helton, Cole Henderson, Dalton Henderson,
Trevor Hendricks, Alivanh Hess, Mahlaila Hess, Braden Hetzel, Kevin Higgins, Brendan Hill, Brian Hill, Isaiah Hinton, Valerie Holmes, Brent Holsinger, Allyson Hook, Alexandrea Hoskins, Charity Howard-Morrison, Ryan Hunt, Ariana Hupp, Jannik Huss, Brandon Hutsonpillar, Seth Hutsonpillar, Tamir Irvin, Eseose Ituma, Jonah Jackson, Mikayla Jancha, Aliyah Johnson, Ja-ya Johnson, Morgan Johnson, Jaden Jones, Laura Jones, Nicholas Jones, Robert Jones, Dezirei Jordan, Shantia Jordan-bradley, Ryan Keller, Marcus Kendrick, Aruzhan Kenesbek, Osman Khalilov, Kylie Killingsworth, Leyla Kilori, Bodey King, Zachary Kinmann,
Nicole Knight, Braeden Koss, Grace Kroeker, Charles Kunkel, Rylee Lancaster, Tallice Landers, Unity Landers, Kyle Landes, Haleigh Larman, Mason Lawson, Robert Leibold, Abhi Lekhi, Autumn Lewin, Aubrey Lewis, Avery Lewis, Keshaun Lindsay, Tarynn Logan, Jordan Long, Connor Lowman, Ma’kaylia Lute, Sanai Lynch, Lovie Malone, Grace Mandich, Abigael Martin, Shakura Mason, Isaac Mcconnaughy, Seirra Mcconnaughy, Ajaye Mccutchen, Michael Mcelroy, Nahkasia Mcfadden, Le’zelle Mcmasters, Mikayla Mcneal, Tenley Mcnutt, Mason Mcpherson, Rebekah Michael, Kyra Mitchell, Lily Mitchell, Cheryl Monie, Abigail Monte,
Sapphire Moore, Kenyatta Moreland, Matthew (Jr) Morgan, Chase Morris, Valerie Moss, Kyle Mullins, Brandon Muran, Guinness Murphy, Saharra Murphy, Tristan Murphy, Sharaia Nalls, Madison Neace, Branden Nedd, Kayla Nelson, La’deja Nelson, Benjamin Neuforth, Sonny Nguyen, Fahiym (Jr) O’berry, Steven O’Berry, William Odom, Sarah Oquendo, Noah Osborne, Nisha Page, De’rae’ Parks, Maria Penrod, Caleb Pequignot, Jasmine Perkins, Madison Phillips, Nathan Phillips, Alaina Pierce, Kylin Pigman, Brooklynn Piseno, Brandilyn Porter, Ryan Porter, Riley Powell, Erin Preston, Evan Pride, Mileena Raglin, Margarita Ramirez, Kathryn Rawnsley, Jacey Reedy, Matthew Rehmert, Caleb Reid, Madison Reigle, Aileena Richter, Matteo Rivas,
Jaden Roberts, Jenna Roberts, Jesse Robertson, Nicholas Robinson, Gabrielle Romero, Ella Roush, Sarah Royse, Hailey-jo Sabin, Anais Salgado-kenniebrew, Antonio San Martin, Jose Sandoval, Coby Scarpelli, Jadan Scarpelli, Claire Schoeneweiss, Anthony Schultz, Matthew Sexton, Kelsey Sherlock, Edward Shults, Joshua Sidenstick, Navjot Singh, Katelyn Skrovan, Gabriel Smith, Kenneth Smith, Seantrea Smith, Courtney Stacy, Brianna Stamper, Nathan Stauffer, Zachary Steinmetz, Natalie Stephens, Veradee Stine, Julian Stiner, Kaleb Stines, Malaki Stockman, Jason Stovall, Janae Straight, Elisha Stroder, Samantha Thacker, Mason Townsend, Morgan Trego, Teran (Jr) Trotter, Cameron Turner, Kaelan Turner, Caitlin Turpin, Blake Valentine,
Karla Vallejo, Cherie’ Valvo, Olivia Van Schaik, Myah Vance, Karina Velasco, Steven Victoria, Clayton Vignon, Megan Violet, Evelyn Vukovic, Destiny Wagoner, Alexis Walborn, Tristin Walter, Zachary Walters, Dakari Ward, Kuronna Warfe-ferrell, Shapri Weaver, Janessa Webster, Allison Weldon, Connor Weldon, Kiley White, Matthew Whittemore, Kailey Wilde, Brendon Wilkerson, Ronald Wilkerson, Dakota Williams, Taylor Williams, Isabella Wilson, Michael Winans, Anna Windle, Olivia Witman, Faith Wolford, Marciana Woods, Olivia Worley, Sarah Wright, Alexander Wylie, Taceana Zelaya, Hunter Zickafoose, Paige Zickafoose, Noah Zinkiewicz
MVCTC Honor Roll
Hope Arnold, Kayla Awan, Johnathan Ballein, Patricia Ballein, Courtney Barlow, Breana Bettison, Abigail Bildhauer, Eryn Boettcher, Emily Book, Ryelle Brooks, Alina Brown, Stay’ja Burns, Toby Byrd, Adam Cantrell, Brandan Carpenter, Kaylin Carter, Amelia Cayabyab, Alyssa Chilton, Preston Coleman, Kaleb Cromer, Alec Dickenson, Ariyana Elder, Alexis Fletcher, Myilah Folley, Austin Garber, Kyla Garrett, Torie Garrett, Skyler Genter, Kaylee Gentner, Paola Gomez, Jenna Hedges, Ryanne Hood, Erica James, Andrew Johnson,
Kaylah Jones, Krizdin Jordan, Makaylee Kemen, Mylinda Kmucha, Charlotte Kozlowski, Sara Lahlali, Christopher Logel, Destiny Marshall, Brooklynn Mcfadden, Zachary Miller, Tatyana Noaks, Alexander Palcic, Nigel Pirrung, Lucas Roush, Jared Ryan, Kalynn Schneider, Jamar Shackelford, Alexander Showers, Natalie Siler, Emily Smith, Cheyenne Sturgill, Lexi Thomas, Bradley Viers, Amari Waters, Harley Wells, Alexander Wertz, Koyte Winemiller, Dylan Wright, April Zarate, Stephanie Zellers