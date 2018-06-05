Weisenborn Junior High School Honor Roll – Fourth Quarter

HUBER HEIGHTS — The following students earned a place on the Weisenborn Junior High School Honor Roll in the fourth quarter of the 2017-18 school year:
Eighth Grade
Miguel Abeldano, Mia Allen, Dillon Andrews, Rylee Applegate, Allison Arnett, A’kura Avery, Vybrynce Back, Erin Bailey, Julian Baker, Nicholas Baldwin, Korea Ball, Ian Ballard, Sierra Barker, Joshua (J. T.) Barnes, Parker Belcher, Abigail Bernard, Wyatt Bier, Zane Bier, Shayla Black, Kamea Blaine, Ethan Boatwright, Hailey Boivin, Jillian Borns, Makenna Briggs, Elijah Brown, Niyona Brown, Catherine Burkett, Jade Burton, Dylan Byrd, James Cammon, Amiyah Campbell, Johnathon Carabin, Lily Carlisle, Darla Castillo, Lily Claude, Addison Clouser, Michael Cole, Ella Collins, Brooklyn Coon, Aiden Cooper, Noah Curtin, Sydney Curtis,
Darin Dalton, Ta-niyah Darden, Anaiyah Davis, Alex (Aj) Demoss, Alexander (Alec) Dillon, Elizabeth Dixon, Tyler Dorsey, Jamie Doty, Ian Dowler, Isabel Duaso, James Dunford, Brendan Dunn, Jayda Durham, Corey Eskew, Athena Fausey, Madeline Fernandez, Ethan Fewlass, Shannah Flores Betancourt, Gabriella Fritts, Amber Fullmer, Eliana Gabbard, Kaylee Goodwin, Tyler Gould, Megan Graham, Matthew Green, Abigail Grembowski, Macy Grigsby, Aaron Grilliot, Francesca Guidotti, Coltin Hall, Deakota Hall, Mandy Hanus, Jacquelyn Harris, Carlee Hayes, Kyren Haywood, Charles Hazlett, Cole Henderson, Rosalyn Hernandez,
Kylee Hodge, Genesis Howard-morrison, Lily Huffman, Ariana Hupp, Seth Hutsonpillar, Will Hutzel, Isaiah Ingram, Eseose Ituma, Carly Jennings, Zora Johnson, Rataja Jones, Victoria Kempton, Leyla Kilori, Chloe Kincaid, Brianna Kinley, Jordan Knight, Alexis Krauz, Raelee Lance, Haleigh Larman, Alexis Larson, Tyler Lawson, Trinity Lay, Connor Linville, Tarynn Logan, Ruvonn Long, Ma’kaylia Lute, Sanai Lynch, Chasity Lyons, Samuel (Sam) Maiden, Ozzhan Makhmudov, Logan Martin, Jayden Matheny, Isaac Mcconnaughy, Ajaye Mccutchen, Camryn Mcelroy, Mason Mcpherson, Lily Mitchell, Allan Mojica, Abigail Monte,
Matthew (Jr) Morgan, Chase Morris, Valerie Moss, Kyle Mullins, Madison Murray, Kayla Nelson, Michael Neuman, Gibson Nguyen, Sonny Nguyen, Cameron Obach, Cody Patton, Noah Paxton, Joshua Popp, Lillian (Lilly) Powell, Daniel Redick, Ericka Reed, Madison Reigle, Jenna Roberts, Gabrielle Romero, Alivia Ruble, Brittney Scarberry, Claire Schoeneweiss, Sabina Shakhmanova, Navjot Singh, Julian Smith, Micah Smith, Raven Smith, Sky Smith, Madison Spencer, Chanya Spratt, Mason Staley, Brianna Stamper, Kylie Stamper, Tyler Stargel, Nathan Stauffer, Jaleah Stiner, Malaki Stockman, Janiece Straight, Zachary Sturgill,
Toni Taylor, Isiah Thompson, David Todd, Elijah Turner, Blake Valentine, Cole Valentine, Olivia Van Schaik, Brandon Vu, Evelyn Vukovic, Alexis Walborn, Allison Weldon, Maur’amie Whitfield, Frances Williams, Josie Wills, Jenna Woodruff, Noah Zinkiewicz
Seventh Grade
Mustafa Abdel-latif, Catyria Adams, Brooke Adkins, Shayna Allen, Conner Ammon, Justice Appleberry, Corrine Ashford, Maryam Askar, Sophia Bailey, Michael Bailey, Allison Baker, Jamyah Baldwin, Kirsten Banks, Carson Barnes, Aidan Beers, Emma Belcher, Breeze Binion, Justin Birkbeck, Caden Black, Stephanie Bochenek, Allyson (Ally) Bolin, Hunter Boyer, Emma Boyle, Nyla Bradfield, Avery Brooks, Tiffany Brown, Nalynn Bryant, Samantha Bryant, Mason Burgess, Caleb Burke, Kye Burns, Kaden Burnsworth, Jax Byrd, Andrea Louise Calleja, Simran Chahal, Isabelle Chapman, Kameron Cheadle, Xavier Clark, Sommer Clark, Zackery Clemens,
Jayden Cochran, Reis Cochren, Haley Collier, Madison Cox, Haley Coyle, Eleanor (Hope) Coyle, Hannah Craig, Heaven Crawl, Gideon Crossman, Crystal Daniel, Nyla Davies, Kennedy Davis, Hezekiah Dennis, Jenna Dickenson, Sean Dougherty, Joshua Duncan, Noah Easterling, Jacob Emery, Lindsey Evans, Khaita Fall, Samir Fayzullayev, Peyton Ferguson, Autumn Finke, Kadence Fitzpatrick, Oni Ford, Bailey Frantz, Rheanna Gabbard, Andrew Ganion, Jason Garcia, Makenzie Gerth, Madison Gillespie, Nathan Gilliam, Willie Gilliard, Brienna Golembiewski, Xavier Gonzalez, Akeilis Gordon, London Gray, Jason Green, Anthony Green, Jayden Gregory,
Aharon Groce, Faith Groves, Isabelle Gruen, Alex Hall, Yasmeen Hamdan, Kadence Hegyi, Rebecca Heiser, Jamie Henkaline, Madelyn Henline, Josephine Henry, Olivia Higgins, Dylan Hitchcock, Jamison Horn, Korey Hoskin-easley, Gavin Howard, Anthony Hudson, Hope Huerte, Aislyn Hull, Emily Hupp, Heaven Isenbarger, Ofure Ituma, Jessica Jackson, Sha-mary Jones, Tar’mary Jones, Mariyah Jones-cheek, Imran Khan, Audrey Kilori, Alaina King, Grace Kissee, Michele Kniess, Ethan Kohlbacher, Riese Koors, Charles Leggs, Trennan Lewis, Emma Limberg, Leah Livesay, Alexis Long, Charles Long, Corie Louis, Maddison Madewell,
Wyatt Mahaffy, Emma Mainord, Carson Majercak, Mallie Majors Smith, Ashlynn Mandich, Gabriel Marlow, Jayda Mccaffrey, Rudi Mccarthy, Jahi Mcdonald, Elisia Mcgeorge, Sean Mcmeans, Martin Mengual Coria, Haleigh Meyer, Kelsey Minor, Roosevelt Mukes, Cole Neely, Johanna Neuman, Tyler Norris, Caitlyn O’dell, Anastasia Osborne, Kai Pacheco, Joshua Padilla, Kayleigh Parton, Jay Patel, Daniel Patterson, Ciara Pearson, Jerry Peck, Peyton Penney, Parker Penrod, Jacob Perry, Benjamin Petroski, Maxwell Peyton, Travis Phillips, Tai-kadin Phu, Maggie Potts, Haley Pounds, Joseph Praete, Makayla Prechtl, Donya Qendah, Autumn Rayles, Katelyn Reilly, Britney Reker, Lawrent Rice, Aaron Richardson, Adrianae Richardson, Alexis Ritenour,
Peyton Roberts, Sydney Robles, Megan Rybitski, Aidan Schultz, Kylie Setser, Albina Shakhmanova, Arzu Shakhmanova, Jerett Shavers, Taryn Shea, Reese Shoemake, Blake Shope, Alyssia Short, Gracie Shrout, Tyler Smith, Ailiana Smith, Alexander Smith, James (Jimmy) Snyder, Myah Snyder, Nena Antonett Sorio, Emprise Sroufe, Jalynn Stinson, Avery Sullenberger, Jacquan Tabor, Bria Taylor, Jayde Taylor, Zachary Taylor, Evan Tengesdahl, Rachael Tharp, William Tinch, Lane Toth, Mariska Vann, Duy Vo, Craig Vossler, Nathan Vu, Haley Wagner, Audrey Walker, Lauren Walker, Lacy Walton, Luke Walton, Brandon Watts, William Webb, Jeffrey Weese, Katie Westbeld, Gage Wick, George Wijbrandus, Samara Wilcox, Ava Wiley, Zachariah Williams, Joshua Williams, Justyce Williams, Amiya Williams, Kylee Wilson, Loralie Woods, James Zbinden
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