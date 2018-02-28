HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between February 16-21:
February 16
Fire Alarm OLD TROY
EMS Assist MYSTIC
Service Call CHAMBERSBURG
Fire Alarm DRY RUN
EMS Assist BELLE CHASE
Illegal Burn BEECHAM
February 17
EMS Assist BRANDT
EMS Assist BELLEFONTAINE
Fire Alarm LARCHVIEW
February 18
Fire Alarm OLD TROY
EMS Assist TROWBRIDGE
Service Call SEBRING
EMS Assist FISHBURG
EMS Assist BIRD DOG
EMS Assist CHARLESGATE
EMS Assist WAYNETOWNE
February 19
EMS Assist POWELL
EMS Assist MAHLER
Service Call MOUNT HOOD
14:00 Vehicle Fire BRANDT
17:00 EMS Assist TROY VILLA
February 20
Fire Alarm BULRUSH
Vehicle Fire OLD TROY
Structure Fire BRANDTVISTA
Fire Alarm STONEY CREEK
EMS Assist MOUNT HOOD
February 21
EMS Assist OLD TROY
EMS Assist LONGFORD
EMS Assist ALTER
Electrical Hazard (Outside) PEGWOOD
EMS Assist POWELL
EMS Assist BRANDT
Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.