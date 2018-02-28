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Fire and EMS runs


Compiled by Darrell Wacker

HUBER HEIGHTS — The following fire and EMS runs were made by the Huber Heights Fire Division between February 16-21:

February 16

Fire Alarm OLD TROY

EMS Assist MYSTIC

Service Call CHAMBERSBURG

Fire Alarm DRY RUN

EMS Assist BELLE CHASE

Illegal Burn BEECHAM

February 17

EMS Assist BRANDT

EMS Assist BELLEFONTAINE

Fire Alarm LARCHVIEW

February 18

Fire Alarm OLD TROY

EMS Assist TROWBRIDGE

Service Call SEBRING

EMS Assist FISHBURG

EMS Assist BIRD DOG

EMS Assist CHARLESGATE

EMS Assist WAYNETOWNE

February 19

EMS Assist POWELL

EMS Assist MAHLER

Service Call MOUNT HOOD

14:00 Vehicle Fire BRANDT

17:00 EMS Assist TROY VILLA

February 20

Fire Alarm BULRUSH

Vehicle Fire OLD TROY

Structure Fire BRANDTVISTA

Fire Alarm STONEY CREEK

EMS Assist MOUNT HOOD

February 21

EMS Assist OLD TROY

EMS Assist LONGFORD

EMS Assist ALTER

Electrical Hazard (Outside) PEGWOOD

EMS Assist POWELL

EMS Assist BRANDT

http://www.hhcourier.com/wp-content/uploads/sites/35/2018/02/web1_Fire_Logo-1.jpg

Compiled by Darrell Wacker

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.

Reach the Huber Heights Fire Division, call 233-1564.

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