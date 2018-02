Weisenborn Junior High Honor Roll

HUBER HEIGHTS — The following students have earned inclusion on the Weisenborn Junior High School in the second quarter of the 2017-18 school year:

Seventh Grade

Mustafa Abdel-Latif, Catyria Adams, Brooke Adkins, Conner Ammon, Justice Appleberry, Corrine Ashford, Maryam Askar, Brayden Ault, Michael Bailey, Sophia Bailey, Allison Baker, Jamyah Baldwin, Terrell Ball, Kirsten Banks, Carson Barnes, Mariah Barnes, Aidan Beers, Emma Belcher, Meghan Bernard, Justin Birkbeck, Caden Black, Stephanie Bochenek, Allyson (Ally) Bolin, Hunter Boyer, Emma Boyle, Valeria Briones, Avery Brooks, Christian (Chris) Brown, Destiney Brown, G’niyah Brown, Nalynn Bryant, Samantha Bryant, Mason Burgess,

Caleb Burke, Kye Burns, Kaden Burnsworth, Jax Byrd, Andrea Louise Calleja, Simran Chahal, Isabelle Chapman, Kameron Cheadle, Sommer Clark, Xavier Clark, Zackery Clemens, Antrea Clemmons, Jayden Cochran, Reis Cochren, Madison Cox, Eleanor (Hope) Coyle, Haley Coyle, Hannah Craig, Heaven Crawl, Nyla Davies, Hezekiah Dennis, Jenna Dickenson, Sean Dougherty, Joshua Duncan, Noah Easterling, Jacob Emery, Lindsey Evans, Khaita Fall, Peyton Ferguson, Autumn Finke, Kadence Fitzpatrick, Oni Ford, Bailey Frantz, Rheanna Gabbard,

Andrew Ganion, Jason Garcia, Makenzie Gerth, Nathan Gilliam, Brienna Golembiewski, Xavier Gonzalez, Akeilis Gordon, Charles Gray, London Gray, Anthony Green, Jason Green, Jayden Gregory, Faith Groves, Isabelle Gruen, Layla Guirand, Alex Hall, Mckinley Hamby, Yasmeen Hamdan, Nathan Harber, Kadence Hegyi, Rebecca Heiser, Jamie Henkaline, Madelyn Henline, Josephine Henry, Olivia Higgins, Rylee Hisel, Dylan Hitchcock, Jeremiah Hoffman, Jamison Horn, Korey Hoskin-easley, Gavin Howard, Anthony Hudson, Hope Huerte, Aislyn Hull,

Emily Hupp, Ofure Ituma, Jessica Jackson, Nikalos Jancha, Ethan Jazenski, J’ona Johnson, Mariyah Jones-cheek, Sha-mary Jones, Tar’mary Jones, Tyler Keller, Imran Khan, Audrey Kilori, Alaina King, Grace Kissee, Ethan Kohlbacher, David Kohr, Natalie Kohrs, Riese Koors, Jeremiah Lakes, Charles Leggs, Johnathon Lewis, Trennan Lewis, Emma Limberg, Paige Lindsay, Leah Livesay, Alexis Long, Charles Long, Corie Louis, Maddison Madewell, Wyatt Mahaffy, Emma Mainord, Mallie Majors Smith, Ashlynn Mandich, Gabriel Marlow,

Madison Maurer, Tia Mcbride, Jayda Mccaffrey, Rudi Mccarthy, Jahi Mcdonald, Elisia Mcgeorge, Sean Mcmeans, Martin Mengual Coria, Haleigh Meyer, Kelsey Minor, Charles Moore, Roosevelt Mukes, Cole Neely, Johanna Neuman, Tyler Norris, Caitlyn O’dell, Anastasia Osborne, David Osterfeld, Joshua Padilla, Kayleigh Parton, Jay Patel, Daniel Patterson, Ciara Pearson, Peyton Penney, Jacob Perry, Benjamin Petroski, Jaxson Peyton, Maxwell Peyton, Travis Phillips, Tai-kadin Phu, Maggie Potts, Haley Pounds, Joseph Praete, Donya Qendah,

Raymond Railey, Autumn Rayles, Katelyn Reilly, Britney Reker, Lawrent Rice, Aaron Richardson, Adrianae Richardson, Alexis Ritenour, Peyton Roberts, Sydney Robles, Megan Rybitski, Noah Scarberry, Aidan Schultz, Kylie Setser, Albina Shakhmanova, Arzu Shakhmanova, Taryn Shea, Reese Shoemake, Blake Shope, Alyssia Short, Gracie Shrout, Ailiana Smith, Alexander Smith, Tyler Smith, Anthony Snowden, James (Jimmy) Snyder, Myah Snyder, Nena Antonett Sorio, Tra’vonte Starks, Jalynn Stinson, Jordan Stinson, Zarena Stinson,

Jacob Stoll, Theodore Stutson, Leyla Suleyman, Avery Sullenberger, Bria Taylor, Jayde Taylor, Shawn Taylor, Zachary Taylor, Evan Tengesdahl, Rachael Tharp, Walker Thomas, William Tinch, Lane Toth, Mariska Vann, Duy Vo, Craig Vossler, Nathan Vu, Haley Wagner, Audrey Walker, Lauren Walker, Lacy Walton, Luke Walton, Brandon Watts, William Webb, Jeffrey Weese, Evelyn Wentworth, Katie Westbeld, Gage Wick, George Wijbrandus, Samara Wilcox, Ava Wiley, Abbigail Williams, Dyllan Williams, Joshua Williams, Justyce Williams, Zachariah Williams, Loralie Woods, James Zbinden, Preston Zwick

Eighth Grade

Miguel Abeldano, Mia Allen, Dillon Andrews, Allison Arnett, A’kura Avery, Austin Back, Vybrynce Back, Erin Bailey, Julian Baker, Nicholas Baldwin, Korea Ball, Ian Ballard, Zakary Bannorra, Joshua (J. T.) Barnes, Parker Belcher, Abigail Bernard, Simeion Berry, Wyatt Bier, Shayla Black, Kamea Blaine, Ethan Boatwright, Benjamin Bochenek, Hailey Boivin, Jillian Borns, Makenna Briggs, Elijah Brown, Niyona Brown, Alexander Bulmahn, Jade Burton, Dylan Byrd, Christiana Caldwell, James Cammon, Amiyah Campbell, Johnathon Carabin, Lily Carlisle,

Caleb Christian, Oscar Cisneros-sanchez, Lily Claude, Addison Clouser, Michael Cole, Ella Collins, Brooklyn Coon, Aiden Cooper, Caleb Cooper, Noah Curtin, Sydney Curtis, Darin Dalton, Ta-Niyah Darden, Anaiyah Davis, Alex (AJ) Demoss, Diamond Dickerson, Nikolas Dillon, Elizabeth Dixon, Tyler Dorsey, Jamie Doty, Isabel Duaso, James Dunford, Jayda Durham, Corey Eskew, Athena Fausey, Madeline Fernandez, Shannah Flores Betancourt, Courtney Frost, Amber Fullmer, Eliana Gabbard, Makenna Garnett, Kayleigh Geeding, Kaylee Goodwin, Tyler Gould,

Megan Graham, Matthew Green, Abigail Grembowski, Macy Grigsby, Aaron Grilliot, Francesca Guidotti, Coltin Hall, Deakota Hall, Jacquelyn Harris, Carlee Hayes, Kyren Haywood, Charles Hazlett, Cole Henderson, Rosalyn Hernandez, An’tniece Hill, Amari Hollins, Genesis Howard-morrison, Ariana Hupp, Seth Hutsonpillar, Will Hutzel, Isaiah Ingram, Eseose Ituma, Carly Jennings, Zora Johnson, London Kelly, Victoria Kempton, Leyla Kilori, Chloe Kincaid, Nathan King, Brianna Kinley, Bryan Kinley, Alexis Krauz, Raelee Lance, Haleigh Larman, Alexis Larson,

Tyler Lawson, Connor Linville, Haili Long, Ruvonn Long, Ma’kaylia Lute, Chasity Lyons, Samuel (Sam) Maiden, Ozzhan Makhmudov, Jayden Matheny, Isaac Mcconnaughy, Ajaye Mccutchen, Camryn Mcelroy, Irvin Mcmasters, Mason Mcpherson, Allan Mojica, Abigail Monte, Chase Morris, Kyle Mullins, Madison Murray, Kayla Nelson, Michael Neuman, Gibson Nguyen, William Odom, Noah Paxton, Joshua Popp, Eric Porter, Lillian (Lilly) Powell, Margarita Ramirez, Jeremy Reda, Daniel Redick, Ericka Reed, Matthew Rehmert, Madison Reigle,

Jenna Roberts, Donisiya Robinson, Jeordin Rose, Ella Roush, Alivia Ruble, Brittney Scarberry, Claire Schoeneweiss, Kyra Sells, Sabina Shakhmanova, Navjot Singh, Isabella Sloboda, Micah Smith, Raven Smith, Sky Smith, Madison Spencer, Chanya Spratt, Mason Staley, Kylie Stamper, Tyler Stargel, Nathan Stauffer, Jaleah Stiner, Malaki Stockman, Patience Stovall, Janiece Straight, Nicole Stringer, Zachary Sturgill, Isaac Taliaferro-kenon, Isiah Thompson, David Todd, Elijah Turner, Blake Valentine, Olivia Van Schaik, Brandon Vu, Evelyn Vukovic, Alexis Walborn, Allison Weldon, Maur’amie Whitfield, Logan Wilde, Frances Williams, Josie Wills, Jenna Woodruff, Noah Zinkiewicz

Staff report

Reach Weisenborn Junior High School at (937) 237-6350.

