Wright Brothers Elementary Honor Roll

HUBER HEIGHTS — The following students earned inclusion on the Honor Roll or had perfect attendance at Wright Brothers Elementary School in the second quarter of the 2017-2018 school year:

Principal’s Honor Roll

Gavin Almeyda, Lily Almeyda, Madison Bauser, Blake Beeching, Christian Bell, Isabella Bird, Ziah Clemmons, DJ Cook, Kinnick Dahlstrom, Vance Dougherty, Tessa Fuller, Gentry Garber, Adiazuri Gordon, Landon Gray, Brooke Hartman, Jesus Herrera, Andrew Jones,

Trevor Kozlowski, Amari Lino, Lily Livesay, Autumn Locke, Keith Loree, Kendal Mason, Briana Moody, Eli Nelson, An Nguyen, Myla Perkins, Andi Reid, Chris Reid, Alllison Riley, Lily Setser, Mackenzie Setser, Jackson Solomon, Jordan Stidham, Sarah Teague, Madden Thompson, Jazya Tillman, Nazar Umiyeva, Kaydence Weaver, Matthew Witman

Honor Roll

Camian Adams, Christina Agee, Diego Aquino, Hayder Askar, Karen Azagaku, Gabi Bailey, Cody Baker, Andre’ Bond, Larreon Brodie, Isaac Brown, Nathan Bullock, Anthony Casey, Desiree Chappell, Annie Chilton, Kayla Cochran, Kayleigh Dahlstrom, Gavin Daniel, Dylan Day, Abigail Drummond, Jaxson Eddings, Seana Everett, Jacob Fernandez, Kadyn Foley, Imani Frazier, Taya Fuller, Amare Gordon, Anayelli Granados, Caleb Gray, Ryan Hackett, Addison Harrall, Joshua Hedges, Brooklyn Inman, Jaden Jackson, Alana Jagel, Kennedy Jines-Perez, Hailey Johnson, Rayonna Johnson, Ethan Jones, Suleyman Khalilov, Jackson Kiper, Tyler Knueve,

Aidan Kohlbacher, Lily Ladd, Caitlyn Lewis, Madison Lilly, Javon Lino, Vance Little, Kylie Lloyd, Issiah Loree, Donovan Madison, Elijah Marlow, J’hmarea McGlown, Todd Miller, Kaylie Mills, Alex Morey, Dominic Morey, Dan Mukunzi, Jordan Mullins, Makayla Mullins, Chase Newman, Alyssa Osterfeld, Jazmine Phillips, Delaney Prim, Ruby Rigdon, Mikayla Rivera, Jayden Roberts, Justin Sanderson, Ayden Schumacker, Anabelle Schwerk, Taylor Seidler,

Daemori Simpson, Grace Smith, Lilio Sorio, Curtis Stauffer, Kelcie Stine, C’Niya Strong, Karlee Stump, Christian Swearingen, Lily Taylor, Braylon Thompson, Cindy Tran, Glenda Watson, Christopher Weatherspoon, Ronan Weaver, Kenna Whack, Kathryn Wilcox, Evin Wilkerson, Andrew Woods, Aden Zink, Zach Zufall

Perfect Attendance

Camian Adams, Terreauna Adams, Diezo Herrera Aquino, Karen Azagaku, Isabella Bird, Andre’ Bond, Laniya Brodie, John Bryant, Blake Butler, Bryant Butler, Carson Carpenter, Lonnie Childress, Annie Chilton, Gavin Daniel, Skyler Daniels, Vance Dougherty, Jacob Fernandez, Lucia Flores, Oziel Flores, Melissa Foster, Malachi Francis, McKenna Francis, Imani Frazier, Tessa Fuller, Ava Gibbs, Urijah Gibbs, Liliana Granados, Ryan Hackett, Brooke Hartman, Jesus Herrera, Savannah Holley, Jhon Huerte, Alex Jines Perez, Kennedy Jines Perez,

Rayonna Johnson, Huseyin Khalilov, Suleyman Khalilov, Justin Kiser, Makayla Kohlbeck, Lily Ladd, Owen Livesay, Issiah Loree, Brandy McCarter, Daveed Moser, Tiernan Mosley, Jordan Mullins, Makayla Mullins, Thomas Newman, Alyssa Osterfeld, Myla Perkins, Romina Ramirez, Kash Reeser, Ruby Rigdon, Javen Robertson, Jaxson Sanderson, Norman Sorio, Jordan Stidham, Kiara Thomas, Cindy Tran, Darian Tucker, Elijah Tucker, Kenten Turner, Charles Warfe, Danny Waters, Christopher Weatherspoon, Natalya Weatherspoon, Noah Whitt, Jonathon Wilcox, Kathryn Wilcox, Luke Williamson, Kaelin Workman, Zach Zufall

Reach Wright Brothers Elementary School at 237-6392.

