Valley Forge Elementary Honor Roll – Second Quarter

HUBER HEIGHTS — The following students have earned inclusion on the Valley Forge Elementary School Honor Roll or had perfect attendance in the second quarter of the 2017-18 school year:

Third Grade

All A’s

Gavin Block, Caleb Brooks, Isaiah Callihan, Bryson Melton, Isaiah Mundy, Braydon Sells, Malia Galloway, Justus Howard-Morrison, Evan Hulcher, Parker Mandich, Jaelynn Mercuri, Kyra Innocent, Kyra Linder, Mayci McGarvey and Hannah Smith.

All A’s & B’s

Lillian Gruen, McKenna Kiser, Preston Licklider, Elijah Wasp, Cody Williams, Anthony Burton, Olivia Howard, Ashton Jackson, Holli Pinkerton, Geneva Price, Annabella Sager, Alexis Sandoval, Noah Schwieterman, Jame’sz Taylor, Ma’Kya Gantt, Morgan Howard, Kaitlin Kelly, Nathan King, Shelby Miller, Elijah Nedd, Austin Sager, Urijah Stovall, Ka’mari Thornton, Cheyenne Townsend, Derrell Wade, Liam Bell, Kylie Henson, Caitlyn Reinard, Dream Richardson, Gulhanim Sarvarov and Carly Smith.

Fourth Grade

All A’s

Teron-Malie Daley, Ziya Patel, Carissa Fugate, Briella Schuttinger, Jacob Hall, Aeriana McCaffrey-Parks, Braylen Haney and Tamryn Papalios.

All A’s & B’s

Zarina Akhmedova, Alyssa Damron, Sophie Robles, Preston Wirrig, Katie Adkins, Da’Maria Garrett, Abigail Hatfield, Brooke Norrod, Bradly Starr, Johnathan Chandler, Jay’den Hughes, Madison Knisley, Sydney Peck, Jaedyn Smith, Chance Stine, Kayla Anderson, Kanan Burnsworth, Kaydence Darden, Hayden Grembowski, Kaden Hogsten, Haylie Kotronis, Noah Patton and Jodine Young.

Fifth Grade

All A’s

Jeremiah Barnes, Saniya Brewer, Emily Cline, Kadyn Melton and Brooklyn Walker.

All A’s & B’s

Paige Baker, Taytum Beckwith, Qassan Fields, Payton Miller, Olivia Truman, Marcus Calhoun, Dustin Combs, Cheyenne Frierson, Hailey Haddix, Jared Lin, Ramya Lucas, Marissa Rodgers, Asya Sarvarov, La’Riah Stinson, Connor Williams, Gilvert Zamora, Jordan Blankenship, Miley Carter, Aniyah Jennings, Donivan McCreary and Marissa Smith.

Sixth Grade

All A’s

Taylor Adkins, Amaya Bradley, Dellaya Campbell, Joshua Crist, Marina Dilbeck, Dominic Frierson, Gage Linder, Milanya Marshall, Samantha Medina, Tiffany Norris, Melayna Papalios, Gavin Roper and Raelyn Woody.

All A’s & B’s

Hope Brown, Na’Tihya Elmore, Tana Faulkner, Andrew Heil, Anthony Kotronis, Kabrina Marriott, Darius Merrett, Jacob Oppy, De’Airra Reid, Emmalie Shaw, Anna Vincent, Drew Walton and Aisaiah Washington.

Perfect Attendance

Kindergarten

Gavin Bolin, Justin Damron, Jordan Jenkins, Rayman Kallenberger, Rhilyn Long, Brylie Meyer, Janice Ngabo, Kay Juan Seay, Breanna Tran and Dexter Whiteaker.

First Grade

Bradyden Barnes, Hezekiah Brown, Rylee Dodridge, Hazel Edwards, Pavleen Kaur, Troy King, Alanna Myers, Johnny Puckett and Carter Stoll.

Second Grade

Dorien Alcorn, Kamryn Christen, Caden Farnum, Alexis Gearheart, Ja’lia Hancock, Navreet Kaur, Austin Pease, Ja’ven Phillips, Jacob Prater, Emma Rihm, Henry Roper, Meghan Roper, Elijah Sanders and Bailey Smith.

Third Grade

Roderick Bennett Jr., Gavin Block, Malachi Boddie Wilbur, Caleb Brooks, Isaiah Callihan, Lillian Gruen, Kaitlin Kelly, Shelby Miller, Brandon Ngabo, Jordan Oppy, David Plassenthal Jr., Jeffrey Porter, Braydon Sells, Sidney Smith, Deshaun Swann, Jame’sz Taylor and Cheyenne Townsend.

Fourth Grade

Katie Adkins, Alyssa Damron, Michael Dodridge, Alex Edwards, Austin Jenkins, Aeriana McCaffrey-Parks, Noah Patton, Mikyla Russell, Abraham Saliba, Kyron Taylor and Jodine Young.

Fifth Grade

Honey Booker, Marcus Calhoun, Qassan Fields, Gabriel Fugate, Philip Gruen, Makenzie Hardaway, Avant Hunter, Jared Lin, Curtis Love, Trinity McFarland, Kadyn Melton, Payton Miller, Gavin Murray, Ja’den Phillips and Chloe Walters.

Sixth Grade

Taylor Adkins, Askar Aliyev, Dellaya Campbell and Katrina Saliba.

Reach Valley Forge Elementary School at 237-6380.

