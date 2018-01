Rushmore Elementary School Honor Roll – Second quarter

HUBER HEIGHTS — The following students have earned inclusion on the Rushmore Elementary Honor Roll in the second quarter of the 2017-18 school year:

All A Honor Roll

First Grade

Colby Ashton, Makenzie Braden, Josh Carson, Xander Heil, Gabriel McElroy, Madelyn Vann, Anna Arab, Maddi Conrads, Dylan Cox, Ava Dever, Aiden Heeter, Alaina Justice, Annalise Miller, Jack Moeller, CJ O’Neal, Lauryn Snider

Second Grade

Jenna Evans, Rosie Davis, Michael Fleetwood, Memphis Haught, Brianna Krull, Joslyn Miller, Taylor Ryan, Sarah Dean, Tristen Hopsecker, Elijah Hursh, Hannah Rowell, Tucker Barnett, Mallory Belisle, Gabriel Clyne, Grayson Merris, Amiri Mullens, Sophie Secor

Third Grade

Isabella Ataman, Gracelyn Bozarth, Dakota Dalton, Laila Reed, Anastasia Schmidt, Faith Ellis, Emma Jazenski, Layla Bullock, Da’nyla Richardson, Catherine Billingsley, Jayvon Collier, James Haun, Gabe Potts, Mallak Qendah, Ben Wijbrandus, Brodie Benson, Brogan Benson, Kaliyah Green, Remy Grilliot, Jordan Heeter, Alex Lawson, Mae Looney, Ronan Moeller, Tanzila Najim, Brayden Secor, Ethan Turner, Jocelyn Violet, Aiden Williams, Lacey Williams

Fourth Grade

Jacob Detty, Benjamin Le, Cheyenne Mahaffy, Ethan McCune, Serenity Osgood, Emma Watson, Lindsay Westbeld, Mashael Fleetwood, Austin Hodkin, Maliah Odom, Ellie McElroy, Aniyah Vizcarrando, Morgan Haught, Carissa Johnson, Benjamin Wijbrandus

Fifth Grade

Peter El Ammoury Maalouf, Isabella Fritts, Abigail Dodge, Jacob Gross, Camrin Robinson, Payton McIntosh, Mason Haught, Skylar Falkner, Gavin Cox

Sixth Grade

Isaiah Boseman, Kassidy Carabin, Savannah Henderson, Logan Richey

A & B Honor Roll

First Grade

Miles Gumm, Starr Mann, Oliver Marsala, Zoe Ward, Kiley Alexander, Gabrielle Brown, Angelina Caserta, Cedric Gause, Lilly Haun, Cross Jennings, Dorrian Millerton, Tinsley O’Neal

Second Grade

Hannah Boblitt, Ava Bullock, Jonah Collins, U’Kno Crochran, Daniel Derham, Essence Eziolisa, Kye Graham, Cali Harter, Kathi Louis, Caleb Abrams, Brooklyn Berkshire, Samuel Jimenez, Kaytlynn Morris, Makenna Pride, Caleb Tousley, Chase Wampler, Nevaeh West, Therlo Bailey, Aubrianna Boggess, Ethan Burton, John Maalouf, Jurnee Ferguson, McKinzie Grilliot, Sema Hamdan, Warren Havens, Selah Peterson, Paramjit Sandhu, Jennifer Turner, Bejamin Arab, Haiden Bray, Jackson Brown, Colin Hammond, Brooklyn Kelly, Katelynn Knedler, Alexander Nguyen, Jayla Webster

Third Grade

Blake Banks, Mariah Dillard, Lily Gunnison, Josiah Harper, Michael Jones, Landon Miller, Mariah Nattiel, Nabella Simpson, Aurora Werschler, Taylor Beers, Melody Graham, Miah Jones, Stephen Kerestes, Isabella Kimmel, Braxton Rice, Karon Johnson, Derrick Williams, Alyssa Cooper, Liam Copley, Aaliyah Foster, Nicholas Jordan, Layla Kluesner, Tessa Lay, Cora Sibilia, Jacob Sowder, Jeremiah Easterling, Sophia Fritts, Peyton Maloney, Kelsie Shope, Madelyn Stutson, Donnie Tran, Aubree Wells, Allison Austin, Arriana Best, Jayla Furlow

Fourth Grade

Xavier Boseman, Nekhi Burns, Lyla Tabor, Landon Whiteman, Billy Belisle, De’Juan Gaskins, Da’Meaka Hagler, Julian Mikesell, Deena Qendah, Drew Wampler, Nacole Lester, Annabelle Nguyen, Carsynn Armitage, Andrew Fulton, Joselyn Pruitt, Lily Cornelius, Alexander Holsinger, Rico McCarthy, Lucas Miller, Avalon Sparks, Peyton Stroder, Madison Wynkoop, Catherine Zbinden

Fifth Grade

Hunter Banks, Alyssa Hodkin, Lily Scotillo, Jaelyn Stamper, Jayelin Alexander, Darren Bailey, Nevaeh Benson, Tramale Forbes, Teddy Hood, Amerie Mathews, Paytan Merris, Skyler Pounds, Aiden Derham, Jennell Horn, Liam Kelly, Janaya Lenoir, Mykell Shackelford, Raymond Simmons, Douglas Williams, Araya Vankley, Lily Secor, Hannah Perry, Isabel Mays, Trinity Keller, Joey Holmes, Bailey Bowman

Sixth Grade

Timothy Doakes, Logan Kraus, Alex Snyder, Eli VanDenBroek, Tavion Walker

Perfect Attendance

Kindergarten

Zane Davis, Yasmine Johnson, Sidney Smith, Cameron Eckels, Sarah Shaner, Jacob Taylor, Timothy Williams, Cadence Hill, Eli Koons, Alijah Mullens

First Grade

Xander Heil, Riley Walker, Gabrielle Brown, Maddi Conrads, Dylan Cox, Lilly Haun, Jack Moeller, Landin Smith, Lauryn Snider

Second Grade

Ava Bullock, Morgan Caldwell, Jenna Evans, Brody Fritts, Kathi Louis, Brooklyn Berkshire, Rosie Davis, Michael Fleetwood, Memphis Haught, Samuel Jimenez, Brianna Krull, Madison Rose, Sarah Dean, John Maalouf, Jurnee Ferguson, Tristen Hopsecker, Elijah Hursh, Ka’Don Nolan, Haiden Bray, Dixie Evans, Amiri Mullens, Alexander Nguyen, Zoey Renner, Jayla Webster

Third Grade

Blake Banks, Garrett Hunsucker, Mariah Nattiel, Layla Bullock, Melody Graham, Aaron Herron, Emma Jazenski, Stephen Kerestes, Leelan Milano, Danyla Richardson, Torrie Robinson, Mylaine Stark, Kamari Vestal, Marvin Williams, Derrick Williams, Christopher Zavacky, Jeremiah Easterling, Jayla Furlow, Jordan Heeter, Ronan Moeller, Aslan Pashaliev

Fourth Grade

Serenity Osgood, Ethan McCune, Owen Jennings, Corah Ingram, Billy Belisle, Mashael Fleetwood, De’Juan Gaskins, Madden Leadford, Se’Marion Sroufe, Morgan Truesdale, Andrew Fulton, James MacDonald, Annabelle Nguyen, Joselyn Pruitt, Aniyah Vizcarrando, D’Najh Jenkins, Carissa Johnson, Catherine Zbinden

Fifth Grade

Hunter Banks, Jaquintess Colquitt, Peter El Ammoury Maalouf, Isabella Fritts, Maxton Looney, Parker Pride, Rylie Pack, Cameron Rowan, Brighton Cornette, Abigail Dodge, Nicholas Falkenstein, Liam Kelly, Araya Vankley, Kenneth Stark, John Rogers, Isabel Mays, Mason Haught, Bailey Bowman

http://www.hhcourier.com/wp-content/uploads/sites/35/2018/01/web1_HHCSlogo-1.jpg

Staff report

Reach Rushmore Elementary School at 237-6365.

Reach Rushmore Elementary School at 237-6365.