Wayne High School Honor Roll – Second Quarter

HUBER HEIGHTS — The following students have earned inclusion on the Wayne High School and Miami Valley Career Technology Center Honor Roll in the second quarter of the 2017-18 school year:

Principal’s List

Karam Abuhelal, Miranda Adams, Madysen Adkins, Krystal Anda, Jaida Anderson, Christopher Arzanan, Shaymaa Askar, Morgan Atkinson, Abigale Austin, Muryssa Baldwin, Ryan Ball, Patricia Ballein, Jonathan Barker, Jeremy Barnett, Joseph Baumert, Bennette Baumgartner, Colby Beard, Connor Beard, Nathanael Bentz, Rakem Berhane, Elise Berry, Mackenzie Bertke, Sara Bierley, Alyssa Blackwell, Brandon Blackwell, Erick Boatwright, Destiny Bohanon, Sierra Boney, Derek Boston, Brooke Bowman, Gloria Boyer, Nevaeh Brassfield, Kali Brickman,

Logan Brock, Alina Brown, Deontae Brown, Jalynn Brown, Perry Brown, Cain Bryant, Kirsten Buchan, Riley Burrows, Gavin Cain, Lauryn Cantrell, Kaitlyn Carabin, Felice Cardone, Samuel Carlson, Chloe Carpenter, Brooklyn Cassidy, Judith Caudill, Joshua Chesser, Josiah Clark, Madelynn Cochren, Daniel Cole, Malena Coleman, Preston Coleman, Lyllia Collier, Sarai Combs, Ashley Conti, Shelby Conti, Lorenzo Viel Corneja, Allison Corwin, Brenna Corwin, Cayla Crace, Brianna Craig, Sabryna Creech, Gabrielle Crossman, Luke Curtin, Samuel Davenport,

Rhea Davis, Haley Delawder, Clara Dew, Thiaba Diouf, Justin Doan, Amiya Drew, Ashley Duncil, Jaden England, Kayla Eskew, Kyle Evans, Evan Fair, Siara Farrar, Reed Feagle, Alex Fernandez, Morgan Fernandez, Justyn Ferrell, Connor Fiegly, Jacob Fischer, Lauren Fisher, Keith Fitzpatrick, Kelsey Fitzpatrick, Alexis Fletcher, Dane Flory, Jayla Floyd, Ethan Foor, Ian Fowler, Nicole Franz, Dominic Frazee-Crawford, Hunter Garrett, Haley Geiger, Skyler Gentner, Carson Gibson-lockwood, Emily Goerling, Katherine Goerling, Audrie Goffinet,

Alyssa Golembiewski, Alyssa Gosnell, Briece Graham, Kathryn Greene, Mackenzie Gross, Ryan Guinta, Rajat Gupta, Aubryanna Hall, Selsabeel Hamdan, Jordan Hampton, Nyla Hampton, Alyssa Hardin, Jaden Hardrick, Jordan Hardrick, Dequan Harrell, Andrew Hatton, Devon Hawkins, Trevor Hawley, Mikaela Henline, Sydney Herzer, Alivanh Hess, Theon Hill, Jarod Hithe, Kristen Hoelscher, Kyle Hogsten, Jacob Holland, Raven Holley, Valerie Holmes, Erin Holten, Jayla Holzinger, Hannah Hooper, Hannah Howell, Emily Hunt, Elizabeth Hunter,

Megan Hutchison, Devonte Jackson-reddick, Aaron Jensen, Kyle Johnson, Leasia Johnson, Luke Johnson, Nathan Johnson, Jasmene Jones, Nicholas Jones, Braden Kelly, Levi Kelly, Abigail Kerestes, Rida Khan, Neena Kim, Justin King, Jillian Kiper, Nathan Klarer, Kara Kleff, Dustin Kmucha, Nicole Knight, Taylor Koors, Bailey Koss, Britney Kozlowski, Jacob Kreitzer, Cassidy Krick, Matthew (Chase) Kroplin, Jainah Kynard, Annabella Lamb, Philip Le, James (Jeremy) Lee, Kaitlyn Leeds, Anthony Leverich, Aubrey Lewis, Briana Lewis, Zane Lewis,

Owen Limberg, Savannah Linn, Jameson Logan, Katelyn Lovely, Logan Macgregor, Jeremy Mach, Olivia Mack, Kaleb Madewell, Ashley Mahaffy-Davis, Christian Mallas, Lovie Malone, Aliya May, Brittany Mccoy, Morgan Mcelroy, Megan Mcfarland, Noah Mcgeorge, Payton Mcintosh, Renee Mcknight, Le’zelle Mcmasters, Dakota Mcmeans, Hannah Mcphail, Timothy (TJ) Mcpheron, Rebekah Michael, Ciara Miller, Clairece Miller, Zachary Miller, Jackson Morgan-Elliott, Austin Mullins, Jeremy Muncy, Kloe Muntz, Guinness Murphy,

Tristan Murphy, Deanna Nesby, Conner Neubauer, Julia Norris, Simon Oberkrom, Kadie Omlor, Esperanza Ortiz, Benjamin Palma, Deshon Parker, Shraddha Patel, Dylan Patrick, Taylor Pelsor, Madison Perry, Emily Petachi, Alyssa Petty, Duong (Tini) Pham, Nathan Phillips, Cameron Picard, Ethan Picard, Mary Piekutowski, Ryder Pierce, Brandilyn Porter, Meghan Posey, Adam Profeta, Darius Quisenberry, Cheyenne Raleigh, Kathryn Rawnsley, Madison Redick, Dejia Reese, Rachel Reese, Kaitlyn Reigle, Kelsey Reigle, Randa Richards,

Aileena Richter, Lauren Riffle, Nicholas Riffle, Michael Riggs, Matteo Rivas, Spencer Roberts, Alayna Roby, Abigail Romig, Benjamin Romig, Ashley Ruble, Jon (Jw) Rucker, Garrett Russell, Kaitlin Rybitski, Dominic Sain, Isabella Salinas, Kaylin Sam, Logan Scarpelli, Autumn Schmidt, Emily Schoeneweiss, Nicholas Schoeneweiss, Haley Schwarck, Codi Scogin, Deja Scott, Devon Seibert, Tanner Seidler, Olivia Sexton, Songul Shakhmanova, Abreanna Shea, Jeffrey Shehee, Cassidy Shuherk, Jayant Singhal, Ciana Sizemore, Francis Slagley, Colin (Cole) Smith,

Lexi Sobik, Kaitlin Soza, Rebekah Spence, Lauren Sprungl, Vincent Statzer, Zachary Steinmetz, Rohan Storaci, Matthew Stuart, Tyler Sturgill, Corbin Sumner, Mikaela Teeters, Derrick Thompson, Ethan Thompson, Janae Thornton, Chance Thorpe, Natalee Townsend, Rachel Tracey, Brandon Tran, Noah Trent, Olivia Trice, Lyann Trinh, Christopher Tschirhart, Cayleigh Turner, Colin Turner, Jada Turner, Kaelan Turner, Karla Vallejo, Levi Vangorden, Parkyr Vann, Taneya Vaughn, Natalie Walker, Kuronna Warfe-Ferrell, Rajah Watts, Heidi Weeks,

Jacob Weeks, Hunter Weiss, Emily Weldon, Alexander Wertz, Cole Williamson, Raegan Williamson, Jaida Wolfork, Andrew Wong, James Wong, Michelle Wong, Bret Wood, Elayna Wright, Chase Wynkoop, Erick (Tyler) Wynkoop, Elisa Youn, Priscilla Youn, Zachary Zambile

Honor Roll

Sarah Abed, Tyler Adams, Brody Adkins, Emil Alamodin, Neil Alamodin, Daja Alcorn, Jewel Allen, Tariq Alsadoon, Yousif Altufaili, Heather Arndts, Christine Arzanan, Hailey Bach, Breanna Bailey, Mia Bailey, Sidney Bailey, Angel Baker, Christian Baker, Phillip Banks, Breanna Barker, Hayden Barker, Faith Bastress, Mya Beaudion, Aaron Beckwith, Joseph Belanich, Courtney Black, Kaitlyn Boivin, Brittani Bolner, John Boyles, Alyssa Bradley, Caitlynn Brogley, Ryelle Brooks, Zachery Brooks, Dashia Brown, Jebrella Brown, Kendun Brown, Michael Bui,

Brandon Burkey, Alexis Byrd, Bryanna Byrd, Jordan Byrd, Noah Cain, Dominique Camp, Cydne Campbell, Jonathan Cantu, Tyler Carlisle, Kyler Carnes, Elizabeth Carpenter, Laquan Carpenter, Mason Carter, Amelia Cayabyab, Alyssa Chilton, David Cline, Trayvonn Cobb, Tyler Collis, Morgan Colton, Autumn Connors, April Cook, Logan Cook, Trey Cooper, Jerico Corneja, Shyne Couch, Michael Crain, Candace Croft, Kaleb Cromer, Ryleigh Crouse, Kerry Cummings, Sherrie Dale, Kala Daugherty, Shamaria Davis, Mayzie Davitt, Daniel Deaton, Jenica Debeni,

Shelby Depaulitte, Ethan Depriest, Ryan Dew, Brandon Dickey, Alexis Dodge, Taylor Dodson, Dylan Donchez, Armani Dortch, Calysa Dow, Kiara Drew, Maliya Drew, Jacob Duncan, Autumn Dyer, Mia Easterling, Jaydon Eddings, Kendyl Ellis, Deanna Ely, Ariel-Diamond Esmabe, Adrien Everetts, Kierra Evers, Cameron Fancher, Cierra Fancher, Nolan Farrell, Kara Fitzpatrick, Mikayla Fitzpatrick, Jazmien Ford, Ona Ford, Onajai Ford, Alexander Forsythe, Emily Fotta, I’moni Fountaine, Sarah Franz, Destine Freeman, Cameron Fulton, James Ganion,

Brianna Garcia, Kyla Garrett, Sidney Gibson-Lockwood, Logan Gill, Jakob Gilliam, Kyliah Gilliam-Beale, Gian Gomez Harrouche, Timothy Gould, Madison Graham, Cayden Griffith, Cetera Griffith, Rojana’e Grigsby, Ja’vell Guy, Alivia Hall, Hunter Hall, Kaylah Hall, Omar Hamdan, Reonna Hampton-Green, Elizabeth Harold, Yousra Haroun, Mitchell Hawley, Matthew Helton, Ty Hendricks, Mahlaila Hess, Kevin Higgins, Brendan Hill, Brian Hill, Melissa Hood, Alexandrea Hoskins, Lucas Houk, Amaya Howard, Charity Howard-Morrison,

Taylor Huffman, Shianna Hughes, Ryan Hunt, Jaden Hurd, Carla Iglesias Demiguel, Nicholas Isaacs, Lauren Jackson, Haley Jefferson, Aliyah Johnson, Bruce Johnson, Johnathan Johnson, Kareem Johnson, Teyarra Johnson, Chloe Johnston, Amaya Jones, Kaylah Jones, Robert Jones, Shaneice Jones, Dezirei Jordan, Krizdin Jordan, Ryan Keller, Marcus Kendrick, Osman Khalilov, Kylie Killingsworth, Issac Kim, Caden Kincaid, Cassidy King, Chloey King, Mason King, Danielle Kmucha, Braeden Koss, Reilly Koss, Grace Kroeker, Colin Lackey, Ellen Lackey,

Dagan Lambert, Rylee Lancaster, Unity Landers, Cassandra Lanning, Cameron Latham, Hayley Law, Mason Lawson, Robert Leibold, Abhi Lekhi, Aryan Lekhi, Jayden Lewis, Shelly Lewis, Ashley Lindsey, Zachary Linville, Ariyah Long, Brody Lundeen, Grace Mandich, Kevin Mao, Seth Marks, Trinity Martin, Geoffrey Mason, Shakura Mason, Jacob Mathews, Rashad Mckee, Shelby Mcpheron, Rainey Messinger, Charity Miller, Haley Minning, Cheryl Monie, Christopher Moore, Sapphire Moore, Logan Mullen, Brandon Muran, Saharra Murphy, Breanna Musick,

Sharaia Nalls, La’deja Nelson, Tatyana Noaks, Adeline Nshuti, Nicolas Olinger, Jacob Padilla, Jonathan Paez, Branden Payton, Jacob Pearl, Graceann Pelfrey, Caleb Pequignot, Jasmine Perkins, Jeremiah Peters, Kevin Peterson, Courtney Phares, Nigel Pirrung, Ryan Porter, Summer Purvis, Adnan Qendah, Jacey Reedy, Jacob Reedy, Caleb Reid, Kennedy Roberts, Logan Ruchti, Taryn Sachen, Aonna Salaam-Addison, Anais Salgado-Kenniebrew, Alexis Sampson, Yunuet Sanchez, Shane Schock, Anthony Schultz, Kali Selogic, Matthew Sexton,

Kayla Seybold, Sibal Shakhmanova, Kelsey Sherlock, Edward Shults, Joshua Sidenstick, Cassandra Siler, Natalie Siler, Katelyn Skrovan, Jessica Smart, Gabriel Smith, Seth Spidell, Diamond Spurley, Courtney Stacy, Kenea Stanley, Kaya Stargel, Brianna Stauffer, Kayla Stephens, Dominic Stevens, Jason (Tyler) Stevens, Veradee Stine, Kaleb Stines, Meliyah Stinson, Amber Stockman, Kayla Stockman, Keith Stockman, Briawna Stone, Juanielle Stone, Jeremiah Stroder, Eyanla (Yanni) Sumlin, Dante Swann, Mason Tabor, Saule Takirbasheva,

Danasha Tate, Candice Thomas, Claire Thomas, Deandre Thomas, Jazmin Thompson, Shannan Tiggs, Lauren Todd, Douglas Townsell, Christina Tran, Phuong Tran, Mi’kayle Triplett, Mikayla Tschirhart, Nathan Turner, Caitlin Turpin, Beni Tuyishime, Amaya Tyree, Destin Vanscoy, Steven Victoria, Clayton Vignon, Destiny Wagoner, Cameron Walker, Haylie Wallace, Zachary Walters, Jada Wamsley, Izaiah Washington, Kiley White, Wynthrope White, Andre Williams, Dakota Williams, Olivia Wilson, Michael Winans, Anna Windle, Olivia Witman, Mason Wonderly, Morgan Woodruff, Jayson Woods, Olivia Worley, Sarah Wright, Taceana Zelaya

MVCTC Honor Roll

Jayelynn Allen, Hope Arnold, Kayla Awan, Morelia Balli, Nicholas Bayes, Abigail Bildhauer, Cole Booghier, Alex Booher, Emily Book, Jailah Bostock, Julius Brown, Katie Buchholz, Adam Cantrell, Brandan Carpenter, Lauren Claggett, Jonathan Coleman, Karina Curtiss, Ariyana Elder, Austin Garber, Kaylee Genter, Austin Gosnell, Jennifer Hammond, Ja’len Hampton, Joshua Hegyi, Mark Helton, Aleah Howar, Brandon Hutsonpillar, Mahogani Jackson, Erica James, Christian Johnson, Christina Johnson, Linda Lahlali, Sara Lahlali, Nicole Lawson,

Erika Leverich, Christopher Logel, Hannah Lowe, Kanisha Marshall, Shelbi Mays, Courtney Miller, Kelsea Morgan, Ciara Motley, Tyler Mullen, Allison Obach, Vu (Kevin) Pham, Alison Pierce, Lucas Roush, Alexander Showers, Emily Smith, Amber Sturgill, Samantha Taylor, Keara Tellis, Christopher Thompson-Caviglia, Kylie Tilton, Julia Todd, Bradley Viers, Amari Waters, Harley Wells, Karen Williams, Brianna Wright, Gerardo Zamora, Stephanie Zellers

