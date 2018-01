HUBER HEIGHTS — The following students earned inclusion on the Charles Huber Elementary Honor Roll, Citizenship Honor Roll, or had perfect attendance in the second quarter of the 2017-18 school year. A (*) denotes students with all A’s.

Academic Honor Roll

First Grade

Ghazal Almonani*, Cassidy Cramer, Nehemiah Dennis, Le’Rya Drakes*, Bronson Grant*, Skyler Hanahan, Karter Harden*, Ariana Hughes, Jonah Kessler, Ava Pierce*, Julia Sherrill*, Peyton Taylor*,Conor Thornton*, Caidynn Walder, Aubrey Whitaker*

Third Grade

Lucia Alvarez, Reagan Ames, Vincent Anderson, Gavin Bailey, Rylee Baker, Adrian Barrera, Brandon Birdsong*, Colton Blume, Gabriel Brooks, Gabriel Bucklew, Jaleel Calloway, Lily Cantrell, Teegan Colwell, Papa Diouf, Rama, Diouf*, Hayden Donohue, Aaliyah Drake, Camden Dunaway, Alissa Evege*, Tyler French*, Jacksen Gilbert, Reagen Gregor*, Trace Hall, Kyla Holden, Lalah Jackson, Kash Jordon*, Jasmeet Kaur, Kerington Lewin*, Brooke Mason, Sean McCartney, Chloe Morgan, Martin Muncy*, Aidan Petroski*, Abigail Pierce*, Nova Pilbeam, Romelo Pitts, Savanah Price, Patience Railey, Samantha Rapsik, Konnor Reigle, Sienna Roark*, Kalyn Rowe, MaCaisse Scott, Ethan Shrout*, Hannah Spurgeon, Rylan Stephens-MacDonald, Aaden Sumpter*, Benjamin Sweitzer, Abby Treadway, Gabriella Trego*, Jackson Ward*, Arielle Williamson, Avery Wilson, DeAngelo Young

Fourth Grade

Jaylee Adams, DeAaron Austin, Carson Baily, Kyleigh Bro*, Bridgette Burk, Xavier Carlisle, Jayce Carpenter, Nathan Carpenter, Brianna Coates*, Noah Davenport, Kamden Etmans*, Kason Etmans*, Trinity Ford, Hazel Goetz*, London Jackson, Julian James-Manley, Haley Johnson, Carson Kincaid*, Delaney Koors*, Trenton Larson, *, Angela Lewis, , Henry Mainord*, Yensi Mendoza, Haley Nichols*, Kaylyn Oliver*,Hunter Parker, Mersadee Pezzino, Raegan Reilly*, Kylee Rowe*, Janice Santiago*, Lance Smith*, Jahkell Stromas, Aaron Sumpter, Cort Toth*, Chris Voyles*, Danny Wagner, Nathan Walker*, Rylie Wampler, Alphonso Ward*, Isabell Zwick

Fifth Grade

Macy Alcorn*, Jeremy Beach, Julieana Biggs*, Skylynn Bush*, Christian Dunaway, Brody Frantz*, Kaylynn Harden, Talan Kenyon*, Coly King, Makenzi Kniess, Nicholas Kohrs, Haneen Latif, Skyler Hughes, Amiel Jones, Benjamin Lehman, Carson Limberg*, Jessica Muncy, Ryannah Murphy, Monique Njumashua, Amanda Pierce, Nevaeh Redd, Mika Resor*, Ayriahi Richardson*, Autumn Rose, Amu Sanchez, Brooklyn Sanders*, Zoey Scarberry,Ethan Shellhaas, Ayanna Shields, Carter Smith, Chris Smith, Joshua Sorio, Zoe Strobel*, Jorden Taylor, Lilia Terry*, Hanna Todd, Cohen Turner, Kendall Turner*,Maddie VanSchaik, Madison Ward, Christopher Yount, Maya Zinkiewicz*

Sixth Grade

Alvarez, Agustin, Clay Bastress, Emma Beach, Alyssa Bronson, Avery Carlisle, Valery Cooper*, Jerriah Davis, Jacob Delawder, Enna Eastman, Emma Flavin,m Jocelyn Garcia, Garrett Gray, Aidan Hutto, Tiara-Lynn Jackson, Na’Rya Jones, Precious Jones, LaParis Kelly, Jayla Lee, Za’raya Leham, Brennan MacDonald, Danica O’Brien, Ashton Pearson, Amelia Pierce, Brianna Redd, Kory Reigle, Rashad Reynolds, Sabrina Roddy, Nicholas Roming, Gaige Selwitschka, Kayleigh Sims*, Johnathan Smith, Evan Sullenberger, Madison Taylor, Allexis Thornton*, Ava Thorpe, Connor Tolliver, Joshua Turner, Kenton Vo, Baylie Weger*, Mya Whitby, Chase Wolford, William Wright, Jr.*

Honor Citizens

First Grade

Kaiya Adams, Zahra Alaoui, Jacob Alcorn, Ghalya Almonani, Ghazal Almomani, Blayne Baker, Michael Barnhart, Josh Bartee, Ernesto Balli, Robert Bush, Emma Carpenter, Owen Christopherson, Cassidy Cramer, Colton Cross, Joslyn Daniel-Gonzalez, Kaiden Davies, Bryden Davis, Brooklynn Delawder, Nehemiah Dennis, Lilly Dotson, Le’Rya Drakes, Jordan Gibson, Adriana Gonzalez-Lopez, Bronson Grant, Isabella Hall, Skyler Hanahan, Karter Harden, Rosemary Harless, Ariana Hughers, Braylen Jones, Konnor Jordan,LaAsia Kelly, Maci Kennon, Jonah Kessler, Lily Lainhart, Allyson Lang, Gabby Lowe, Grace Mainord, Maria Matias, Matei McCartney,Lucia Mendoza, Naima Mendoza, Sophia Monterosso, Kole Moses, Carlie Pack, Allison Parker, Braxton Pezzzino, Ava Pierce, Jordan Rapsik, Jacob Sanchez, Julia Sherrill, Sophia Sherrill, Abby Smith, Dillaun Spencer, Eli Sumpter, Peyton Taylor, Conor Thornton, Molly Tickler, Damion Turner, Taleya Turner, Meghan Wade, Caidynn Walder, Aubrey Whitaker, Hailey Wilcox, Jeremy Witmer,

Second Grade

Annlyn Basile, Christian Boyd, Addy Burke, Nola Carlisle, Silas Chatterton, Parker Christopherson, Lauren Clucas, Farrah Connally, Parker Christopherson. Brady Dahlin, Imari Elms, Jahsiah Eloi, Alaiah Evege, Christian Ferguson, Zoey French, Kaelyn George, Sabrina Gibson, Jr. Gonzalez, Ryleigh Gordon, Bladen Gray, Mason Hall, Zekra Haroun, Kain Holmes, Chandler Howard, Hunter Howard, Keilei Kennard, Lincoln Kessler, Kendall Kurrek, Connor Lambert, Lavender Lawrence, Nakeria Lewis, Devin Littlejohn, Miiking Lynch, Tyren Manley-James, Malachi McGhee, Makayla Michael, , Lucas Nichols, Celianne Njumashua, Duane Reynolds, Nevaeh Shoup,Matthew Stratton, Sophia Sauseda, Isabella Sudduth, Noah Suttles, J.J. Vinacco, Elizabeth Wallace, Angelo Ward

Third Grade

Lucia Alvarez, Reagan Ames, Gavin Bailey, Rylee Baker, Adrian Barrera, Brandon Birdsong, Colton Blume, Gabriel Bucklew, Devyn Basile, Jaleel Calloway, Elijah Christopherson, Teegan Colwell Papa Diouf, Rama Diouf, Camden Dunaway, Elizabeth Egona, Alissa Evege, Dakota Frasure, Tyler French, Jacksen Gilbert, Reagen Gregor, Trace Hall, Marlee Hayes, Jenna Hogan, Kyla Holden, Hayley Humphreys, Marie Irakoze, Lalah Jackson, Kash Jordan, Jasmeet Kaur, Cole Kincaid, Kerington Lewin, Brooke Mason, Sean McCartney, Chole Morgan, Martin Muncy, Aidan Petroski, Abigail Pierce, Nova Pilbeam, Romelo Pitts, Savanah Price, Patience Railey, Samantha Rapsik, Treyven Ray, Konnor Reigle, Sienna Roark, Kalyn Rowe, Anllel Segura, Ethan Shrout, Hannah Spurgeon, Rylan Stephens-Macdonald, Aaden Sumpter, Abagail Treadway, Gabriella Trego, Luke Van Schaik, Khoa Vo, Jackson Ward, Morgan Ward, Braiden Woolard, Malyah White, SaMya Wilder, Avery Wilson, De’Angelo Young

Fourth Grade

Jaylee Adams, Carson Baily, Bridgette Burk, Xavier Carlisle, Jayce Carpenter, Nathan Carpenter, Brianna Coates, Noah Davenport, Kamden Etmans, Kason Etmans, Hazel Goetz, Carson Kincaid, Delaney Koors, Angela Lewis, Henry Mainord, Haley Nichols, Kaylyn Oliver, Raegan Reilly, Kylee Rowe, Janice Santiago, Ambiely Segura, Lance Smith, Rylie Wampler, Alphonso Ward,

Fifth Grade

Macey Alcorn, Jeremy Beach, Julieana Biggs, Skylynn Bush, William Dixon, Christian Dunaway, Brody Frantz, Jalyen Gaddis, Ubaldo Garcia-Rodriguez, Olivia Hall, Kaylynn Harden, Lilly Horne, Skyler Hughes, Katie Johnson, Talan Kenyon, Colyn King, Makenzi Kniess, Nicholas Kohrs, Haneen Latif, Ze’Aundrea Lee, Benjamin Lehman, Carson Limberg, Taylor Mason, Jessica Muncy, Ryannah Murphy, Monique Njumashua, Amanda Pierce, Hayleigh Pirrung, Nevaeh Redd, Mika Resor, Autumn Tose, Larry Sain, Amy Sanchez, Brooklyn Sanders, Zoey Scarberry, Ethan Shellhaas, Ayanna Shields, Carter Smith, Joshua Sorio, Zoe Strobel, Jorden Taylor, Hanna Todd, Cohen Turner, Peyton Turner, Madeline Van Schaik, Madison Ward, Katrina Wooten, Christopher Yount, Maya Zinkiewicz

Sixth Grade

Agustin, Alvarez, Tyler Barnes, Nayely Barrera, Clay Bastress, Emma Beach, Alyssa Bronson, Emily CaCique, Avery Carlisle, Brianna Carre, Valery Cooper, Travis Coss, Jacob Delawder, Victoria Dixon, Brijaye Eaddy, Enna Eastman, Kaitlyn Eldridge, Jaylyn Fiori, Emma Flavin, Carsen, Foreback Jocelyn Garcia, Colton Gayhart, Brenden Gray, Garrett Gray, Levi Horn, David Horne, Trenton Howard, Aidan Hutto, Tiara-Lynn Jackson, Jeremiah Jones, Jimmy Jones, LaParis Kelly, Logan Krisher, Jayla Lee, Za’raya Lehman, Braeden MacDonald, Brennan MacDonald, Justine Matias, Danica O’Brien, Ashton Pearson, Amelia Pierce, Malique Rackley, Brianna Redd,Kory Reigle , Rashad Reynolds, Sabrina Roddy, Nicholas Romig, Morgan Rose, Gaige Selwitschka, Kayleigh Sims, Johnathan Smith, Rayonna Steele, Zakary Strobel, Evan Sullenberger, Austin Thaler, Gavin Thaler, Joshua Turner, Kenton Vo, Shawn Webb, Baylie Weger, William Wright, Jr.

Perfect Attendance

First Grade

Emir Akhmedov, Jacob Alcorn,Blayne Baker, Robert Bush, Colton Cross, Zy’airah Daniel, Nehemiah Dennis, Jordan Gibson, Karter Harden, Ariana Hughes, Grace Mainord, Lucia Mendoza, Nawfel Moustapha, Allison Parker, David Quetel, Jordan Rapsik,

Second Grade

Brady Dahlin, Mason Hall,Trace Hall, Abigail Hill, Tyren James-Manley, Lucas Nichols, Celianne Njumashua,

Third Grade

Lucia Alvarez, Colton Blume, Jaleel Calloway, Elijah Christohperson, Papa Diouf, Rama Diouf, Hayden Donohue, Joshua Johnson, Patience Railey, Samantha Rapsik, Brayden Redd, Sienna Roark,Karen Roque, Rylan Stephens-MacDonald, Benjamin Sweitzer, Jackson Ward, Braiden Woolard,

Fourth Grade

Jaylee Adams, Noah Davenport, Christopher Dixon, Kamden Etmans, Kason Etmans, Julian James-Manley, Carson Kincaid, Trenton Larson, Angela Lewis, Yensi Mendoza, Hunter Parker, Raegan Reilly,Aaron Sain, Lance Smith, Cort Toth, Chris Voyles,

Fifth Grade

Macy Alcorn, Ariana Artis, Skylynn Bush, Brody Frantz, Ana Gibson, Katie Johnson, Talan Kenyon, Makenzi Kniess, Taylor Mason, Jessica Muncy, Autumn Rose, Cohen Turner, Madison Ward, Maya Zinkiewicz

Sixth Grade

Travis Coss, Victoria Dixon, Enna Eastman, Kaleb Fields, Brennan Macdonald, Danica O’Brein, Evan Sullenberger, Allexis Thornton, Kenton Vo, Shawn Webb, William Wright, Jr.

Staff report

Reach Charles Huber Elementary School at (937) 237-6375.

