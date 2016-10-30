Wayne High School Honor Roll – First Quarter

HUBER HEIGHTS — The following Wayne High School students have earned inclusion on the Honor Roll for the first quarter of the 2016-17 school year:
Principal’s Honor roll
Diamen Adams, Miranda Adams, Bryce Addeo, Madysen Adkins, Bea Alamodin, Daja Alcorn, Alesha Marie Allen, Leah Allen, Krystal Anda, Heather Arndts, Hope Arnold, Fayth Aroca, Christopher Arzanan, Abigale Austin, Krista Bailey, Christian Baker, Ryan Ball, Patricia Ballein, Jonathan Barker, Bennette Baumgartner, Caleb Michael Beard, Colby Beard, Mya Beaudion, Nicole Bentz, Elise Berry, Mackenzie Bertke, Valentina Bertram, Sara Bierley, Alyssa Blackwell, Alexander (Alex) Bochenek, Destiny Bohanon,
Derek Boston, Gloria Boyer, Kyleigh Breslin, Jonathan (J. B.) Briar, Kali Brickman, Logan Brock, Christina Brown, Deontae Brown, Kaelyn Brown, Perry Brown, Kirsten Buchan, Gary Buckner, Brandon Burkey, Riley Burrows, Treven Cade, Jocelyn Callahan, Kaitlyn Carabin, Samuel Carlson, Brooklyn Cassidy, Muskan Chander, Joshua Chesser, Alyssa Chilton, Josiah Clark, Makayla Claude, Cole Clyne, Madelynn Cochren, Preston Coleman, Lyllia Collier, Travis Colton, Tarah Combs, Jerico Corneja, Lorenzo Viel Corneja, Allison Corwin, Cayla Crace, Jalyn Craft, Sabryna Creech,
Bethany Critchlow, Gabrielle Crossman, Ryleigh Crouse, Alaysia Culbertson, Rhea Davis, Jenica Debeni, Jessie Decker, Lydia Diabate-tonne, Brandon Dickey, Gabrielle Dinizo, Armani Dortch, Amiya Drew, Ashley Driver, Olivia Duaso, Jacob Duncan, Maya Dunson, Rayna Marie Edwards, Skylar Edwards, Ariyana Elder, Gary Emerson, Thomas Estes, Cierra Fancher, Reed Feagle, Justyn Ferrell, Jacob Fischer, Lauren Fisher, Keith Fitzpatrick, Kelsey Fitzpatrick, Ashley Flohre, Emily Flohre, Dane Flory, Ian Fowler,
Zachary Foy, James Frantz, Nicole Franz, Dominic Frazee-crawford, Jasmine Fujimura, Vannessa Fulton, James Ganion, Hunter Garrett, Haley Geiger, Kaylee Gentner, Sidney Gibson-lockwood, Logan Gill, Emily Goerling, Katherine Goerling, Audrie Goffinet, Kathryn Greene, Mackenzie Gross, Danni Grottla, Seairra Gunsauley, Rajat Gupta, Sarthak Gupta, Ja’vell Guy, Jacob Hall, Nyla Hampton, Reonna Hampton-green, Jaden Hardrick, Jordan Hardrick, Amari Harris, Andrew Hatton, Mikaela Henline, Tylan Hentrick, Alivanh Hess, Charles (Chase) Hill, Katelyn Hill, Theon Hill, Roy Hitchcock,
Kristen Hoelscher,Kiersten Hogan, Jacob Holland, Jayla Holzinger, Hannah Hooper, Hailey Hopkins, Lucas Houk, Amaya Howard, Taylor Huffman, Emily Hunt, Ryan Hunt, Elizabeth Hunter, Hannah Hutchison, Megan Hutchison, Louange Igiraneza, Elizabeth Isebrand, Benjamin Jackson, Justin Janeway, Luke Johnson, Jaelee Kathryn Jones, Jasmene Jones, Nicholas Jones, Braden Kelly, Abigail Kerestes, Rida Khan, Mason King, Jillian Kiper, Nathan Klarer, Austin Kline, Kathleen Kmucha, Bailey Koss, Britney Kozlowski, Jacob Kreitzer, Grace Kroeker, Matthew (Chase), Kroplin, Jainah Kynard, Colin Lackey, Sara Lahlali, Keeyawn Lasley, Mason, Lawson,
Kaitlyn Leeds, Madison Lemaster, Sierra Lester, Erika Leverich, Lyndsey Leverich, Briana Lewis, Shelly Lewis, Owen Limberg, Tatum Lindsay, Gabriel Linn, Savannah Linn, Zachary Linville, Jameson Logan, Shelby Long, Katelyn Lovely, Jeremy Mach, Brian Mackey, Ashley Mahaffy-davis, Haley Marcum, Seth Marks, Katie Martin, Sean Martin, Trinity Martin, Geoffrey Mason, Aliya May, Morgan Mcelroy, Devin Mcfarland, Megan Mcfarland, Noah Mcgeorge, Payton Mcintosh, Angelica Mcmasters,Le’zelle Mcmasters, Dakota Mcmeans, Ciara Z Miller, Clairece Miller, Mali Morgan-Elliott, Maxwell Morgan-elliott, Destiny Mullen, Jeremy Muncy, Kloe Muntz,
Sharaia Nalls, Deanna Nesby,Conner Neubauer, Spencer Neubauer, Simon Oberkrom, Joseph Oldham, Kadie Omlor, Jacob Padilla, Shraddha Patel, Dylan Patrick, Taylor Pelsor, Madison Perry, Omri Peterson, Abigail Petitto, Nathan Phillips, Zachary P Phillips,Cameron Picard, Mary Piekutowski, Bryannah Plessinger, Jalil Pollard, Ryan Porter, Kaylee Priser, Olivia Ratcliff-totty, Kathryn Rawnsley, Sarah Rea, Madison Redick, Cheyenne Reed, Rebecca Reese, Randa Richards, Ashley Riek, Nicholas Riffle, Benjamin Romig, Megan Roques Tejada, Lucas Roush, Kaylin Sam, Morgan Santos,
Kalynn Schneider, Emily Schoeneweiss, Patrick Schwartz , Codi Scogin, Deja Scott, Devon Seibert, Olivia Sexton, Abreanna Shea, Graysen Simmons, Jayant Singhal, Emily Smith, Lauren Smith, Lexi Sobik, Kaitlin Soza, Rebekah Spence, Lauren Sprungl, Sierra Sprungl, Kaya Stargel, Vincent Statzer,Brianna Stauffer, Keith Stockman, Juanielle Stone, Erik Strahan, Tyler Sturgill, Eyanla (Yanni) Sumlin, Corbin Sumner, Maria Svensson
Honor Roll
Brody Adkins, Nathaniel Adkins, Maronne Agha, Neil Alamodin, Mindy Alford, Tariq Alsadoon, Jaida Anderson, Loribeth Arnett, Morgan Atkinson, Kayla Awan, Ashlee Back, Sidney Bailey, Angel Baker,Muryssa Baldwin, Johnathan Ballein, Caitlyn Balsamo, Hannah Banks, Breanna Barker, Hayden Barker, Jeremy Barnett, Dayani Bartlett, Jayon Barton, Faith Bastress, Jason Bath, Kevin Baugh, Casey Baumgardner, Dylan Beaird, Aaron Beckwith, Joseph Belanich, Rakem Berhane, Amber Bertorello, Abigail Bildhauer, Erick Boatwright, Christian Boman, Grace Boman, Samantha Boyer, Alyssa Bradley, Kylee Brenenborg, Za’kya Brewer, Royce Bridstrup,
Andrea Brim, Caitlynn Brogley,Ryelle Brooks, Zachery Brooks, Daniel Brown, Jebrella Brown, Maurice Brown, Adam Bucklew, Ariana Buckner, Cody Burkey, Mikayla Burns, Gavin Cain, Codie Cairns, Dominique Camp, Cierra Campbell, Adam Cantrell, Chandler Carnes, Brandan Carpenter, O’dessa Carruthers, Kaylin Carter, Tyler Carter, Judith Caudill, Amelia Cayabyab, Amandeep Chahal, Pyper Leigh Chambers, Daniel Cole, Robert Cole, Jonathan Coleman. Meghan Collins, Nathaniel Collins, Alyssa Collis, Tyler Collis, Morgan Colton, Autumn Connors, Cole Conover, Ashley Conti, Savannah Cook, Amy Coyle, Caleb Creech, Kerry Cummings, Luke Curtin, Justin Curtis, Lauren Daily, Samuel Dale, Na-shay Darden, Kala Daugherty,
Trew Davis, Mayzie Davitt, Erica Deardorff, Haley Delawder,Justin Depaulitte, Clara Dew, Ryan Dew, Alec Dickenson, Taylor Dodson, Sierra Dom, Micah Dozier,Maliya Drew, Glenn Dukes, Ashley Duncil, Mia Easterling, Jaydon Eddings, Kendyl Ellis, Jaden England, Kayla Eskew,Pamela Estes,Tyler Everett, Evan Fair,Sean Fair, Siara Farrar, Taylor Faulkner, Simara Fecke, Alex Fernandez, Mikayla Fitzpatrick, Alexis Fletcher, Britney Fogle, Thomas Fogle, Chandler Fointno, Onajai Ford, Emily Fotta, I’moni Fountaine, Sarah Franz, Destine Freeman, Aeriana Garcia,
Torie Garrett, Logan Geeting, Skyler Gentner, Carson Gibson-Lockwood, Kiya Gier, Jakob Gilliam, Zachary Giolitto, Jadyn Glueckert, Alyssa Golembiewski, Alyssa Gosnell, Timothy Gould, Aleecia Grayson-willis, Cetera Griffith, Rojana’e Grigsby, Ryan Guinta, Emma Hageman, Alivia Hall, Hunter Hall, Kaylah Hall, Alyssa Hardin, Tylar Harmon, Rickey Harris, Devon Hawkins, Mitchell Hawley, Trevor Hawley, Jenna Hedges, Garrett Heggem, Ashlee Hegyi, Matthew Helton, Sydney Herzer, Brian Hill, Jarod Hithe, Raven Holley, Valerie Holmes, Luther Hookfin, Kalan Hopson, Julie Horne, Samantha Horning, Alexandrea Hoskins, Hunter Houck, Devon Houseman-styrcula, Jacob Huckabee, Haylee Hunt, Brandon Hutsonpillar,
Devonte Jackson-reddick, Jacklyn Jaramillo, Dominic Johnson, Kareem Johnson, Leasia Johnson, Nathan D Johnson, Teyarra Johnson, Chloe Johnston, Diamond A Jones, Laura Jones, Krizdin Jordan, Joshua Joye, Damyon Juntunen, Osman Khalilov, Cheyenne Kincaid, Cassidy King, Felicity Kirk, Kara Kleff, Danielle Kmucha, Dustin Kmucha, Mylinda Kmucha, Charles Knauls, Braeden Koss, Reilly Koss, Racheal Kristoff-dunaway, Ellen Lackey, Annabella Lamb, Rylee Lancaster, Kyle Landes, Cassandra Lanning, Brandon Laskey, Kasey Lawson, Cassidy Lee, James (Jeremy) Lee, Anthony Leverich, Avery Lewis, Maria Lieberman,
Kristinn Liljuson, Gabreial Lindsay, Jocelyn Littler, Christopher Logel, Skylar Longnecker, Hannah Lowe, David Majercak, Kevin Mao, Juan Paulo Marcelo, Harley Marcum, Destiny Marshall, Jason Martin, Jason (Robert Martin, Elisabeth Martinez, Marquis Mascall, Jacob Mathews, Brittany Mccoy, Ka’niya Mcgowan, Emily Mcintyre, Rashad Mckee, Shelby Mcpheron, Timothy (Tj) Mcpheron, Rainey Messinger, Charity Miller, Emily Miller, Jacob Miller, Jessica Miller, Nicholas Miller, Zachary Miller, Haley Minning, Elijah Mitchell, Stephyn Montague, Christopher Moore, Da’kwan Moore, Mary Moore, Sapphire Moore, Tae’lor Morgan, Jackson Morgan-Elliott, Brandon Muran, Tristan Murphy, Larena Neesmith, Laura Neitzel, Jonathan Nieto, Kamilah Noaks, Tatyana Noaks, Avonna Nooks, Marissa Norgrove,
Brooke Oda, Nicolas Olinger, Jardon Omolo, Francisco Otero, Caitlin Pachin, Alexander Palcic, Deshon Parker, De’rae’ Parks, Kush Patel, Rajiv Patel, Caleb Perry, Alyssa Petty, Courtney Phares, Marissa Philpott, Lalainne Pineda, Nigel Pirrung, Damon Pitts, Frederick (Fred) Pitts, Amaya Pollard, Brandilyn Porter, Meghan Posey, Evan Pride, Summer Purvis, Adnan Qendah, Darius Quisenberry, Cheyenne Raleigh, Dakota Rambo, Ayslin Ramirez, Jacob Reedy, Dejia Reese, Rachel Reese, Alexander Reigelsperger, Kaitlyn Reigle, Christina Riddle, Joel Rivera, Kennedy Roberts, Spencer Roberts, Taylor Robertson, Austin Robinson, Jacob Romig, Demetrius Ross, Ashley Ruble, Garrett Russell, Taryn Sachen, Alissa Salyers, Alexis Sampson, Yunuet Sanchez, Drayden Sanders, Caitlyn Schock, Danielle Scott, Alex Seery, Tanner Seidler, Kali Selogic, Jeffrey Shehee, Cassidy Shuherk,
Edward Shults, Tatyana Shults, Courtney Silence, Natalie Siler, Jessica Smart, Dale Smith, Gabriel Smith, Ryan J Smith, Stevieona Smith, L’christian Smith-cochran, Morgan Spencer, Gabriel Spillman, Courtney Stacy, Kenea Stanley, Jason (Tyler) Stevens, Kaleb Stines, Meliyah Stinson, Amber Stockman, Kayla Stockman, Taylor Strange, Sheldon Stroder, Kaitlyn Stuart, Matthew Stuart, Donovan Stubblefield, Cheyenne Sturgill, Sebastian Tackett, Avien Talley, Jana Taylor, Madeline Teague, Mikaela Teeters, Ryan Thoma, Claire Thomas, Deandre Thomas, Marcus Thomas-casey, Derrick Thompson, Hannah Thompson, Chance Thorpe, Tyler Tiggs, Rachel Tracey, Brandon Tran, Isaiah Trice, Olivia Trice, Lyann Trinh, Alexa Trusty, Christopher Tschirhart, Mikayla Tschirhart, Cameron Turner, Colin Turner,
Jada Turner, Kaelan Turner Nathan Turner, Caitlin Turpin, Marisa Underwood, Adam Vaflor, Karla Vallejo, Brian Vance, Parkyr Vann, Ryleigh Vaughn, Taneya Vaughn, Howard Viau, Steven Victoria, Bradley Viers, Clayton Vignon, Lane Vukovic, Gabriella Wabler, Destiny Wagoner, Lillian Waite, Cameron Walker, Mazon Walker, Brooke Wallace, Haylie Wallace, Jada Wamsley, Rani Wamsley, Logan Wang, Jordan Ward, Skylar Watkins, Rajah Watts, Heidi Weeks, Hunter Weiss, Emily Weldon, Gary Wendling, Alexander Wertz, Christian Werner, Amani Westry, Wendell Wheeler, Matthew Wilcox, Tyler Wilcox, Justin Williams, Kyra Willis, Daryle Wilson, Nyem Wilson, Olivia Wilson, Michael Winans, Koyte Winemiller, Olivia Witman, Aareiona Womack, Bret Wood, Andrew Wong, Michelle Wong, Morgan Woodruff, Brianna Wooten, Olivia Worley, Kamryn Wright, Kevin Wright, Addison Wylie, Chase Wynkoop, Erick (Tyler) Wynkoop, Elisa Youn, Priscilla Youn, Zachary Zambile, Brittany Zazueta
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