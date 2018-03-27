Weisenborn Junior High Honor Roll – Third Quarter

HUBER HEIGHTS — The following students have earned inclusion on the Weisenborn Junior High School Honor Roll in the third quarter of the 2017-18 school year:
Eighth Grade
Anaiyah Davis, Miguel Abeldano, Mia Allen, Dillon Andrews, Allison Arnett, Vybrynce Back, Erin Bailey, Julian Baker, Nicholas Baldwin, Korea Ball, Joshua Barnes, Abigail Bernard, Wyatt Bier, Ethan Boatwright, Hailey Boivin, Jillian Borns, Makenna Briggs, Niyona Brown, Jade Burton, Dylan Byrd, Amiyah Campbell, Lily Carlisle, Cailey Christopherson, Lily Claude, Ella Collins, Aiden Cooper, Noah Curtin, Darin Dalton, Ta-niyah Darden, Alex (Aj) Demoss, Elizabeth Dixon, Tyler Dorsey, Isabel Duaso, James Dunford, Madeline Fernandez, Chace Fisher, Shannah Flores Betancourt, Courtney Frost, Eliana Gabbard, Makenna Garnett, Tyler Gould, Matthew Green, Abigail Grembowski, Francesca Guidotti, Coltin Hall, Deakota Hall, Genesis Howard-Morrison, Seth Hutsonpillar, Will Hutzel, Isaiah Ingram, Eseose Ituma, Zora Johnson, Victoria Kempton,
Chloe Kincaid, Brianna Kinley, Alexis Krauz, Raelee Lance, Haleigh Larman, Alexis Larson, Tyler Lawson, Tarynn Logan, Ma’kaylia Lute, Chasity Lyons, Ozzhan Makhmudov, Isaac Mcconnaughy, Camryn Mcelroy, Allan Mojica, Chase Morris, Kyle Mullins, Madison Murray, Gibson Nguyen, Noah Paxton, Joshua Popp, Madison Reigle, Jenna Roberts, Gabrielle Romero, Alivia Ruble, Claire Schoeneweiss, Sabina Shakhmanova, Navjot Singh, Raven Smith, Kylie Stamper, Tyler Stargel, Jaleah Stiner, Toni Taylor, Isiah Thompson, Olivia Van Schaik, Brandon Vu, Alexis Walborn, Maur’amie Whitfield, Logan Wilde, Frances Williams, Josie Wills, Jenna Woodruff, A’kura Avery, Austin Back, Dylan Bailey, Sierra Barker, Parker Belcher, Joshua Brown,
Kendall Brown, Darla Castillo, Michael Cole, Brooklyn Coon, Christian Davis, Jamie Doty, Jayda Durham, Corey Eskew, Athena Fausey, Daveon Frierson, Amber Fullmer, Tru Gerndt, Kaylee Goodwin, Megan Graham, Macy Grigsby, Ra’neisha Grigsby, Grace Gruen, Kyren Haywood, Charles Hazlett, Cole Henderson, Rosalyn Hernandez, Kylee Hodge, Leyla Kilori, Haili Long, Sanai Lynch, Samuel Maiden, Ajaye Mccutchen, Mason Mcpherson, Lily Mitchell, Loreeza Neesmith, Kayla Nelson, Michael Neuman, Cameron Obach, Micah Smith, Sky Smith, Chanya Spratt, Mason Staley, Nathan Stauffer, Janiece Straight, Zachary Sturgill, David Todd, Blake Valentine, Evelyn Vukovic
Seventh Grade
Mustafa Abdel-Latif, Catyria Adams, Sophia Bailey, Jamyah Baldwin, Stephanie Bochenek, Avery Brooks, Samantha Bryant, Mason Burgess, Kaden Burnsworth, Jax Byrd, Andrea Louise Calleja, Kameron Cheadle, Xavier Clark, Reis Cochren, Haley Collier, Madison Cox, Haley Coyle, Hannah Craig, Heaven Crawl, Hezekiah Dennis, Jenna Dickenson, Sean Dougherty, Noah Easterling, Lindsey Evans, Peyton Ferguson, Autumn Finke, Kadence Fitzpatrick, Oni Ford, Bailey Frantz, Jason Garcia, Brienna Golembiewski, London Gray, Jason Green, Alex Hall, Yasmeen Hamdan, Kadence Hegyi, Rebecca Heiser, Madelyn Henline, Josephine Henry, Olivia Higgins, Dylan Hitchcock, Gavin Howard, Anthony Hudson, Hope Huerte, Aislyn Hull, Emily Hupp,
Ofure Ituma, Jessica Jackson, Mariyah Jones-cheek, Audrey Kilori, Alaina King, Grace Kissee, Michele Kniess, Ethan Kohlbacher, Riese Koors, Charles Leggs, Trennan Lewis, Emma Limberg, Leah Livesay, Alexis Long, Maddison Madewell, Wyatt Mahaffy, Emma Mainord, Ashlynn Mandich, Gabriel Marlow, Jahi Mcdonald, Sean Mcmeans, Martin Mengual Coria, Roosevelt Mukes, Johanna Neuman, Tyler Norris, Caitlyn O’dell, Anastasia Osborne, Kai Pacheco, Jay Patel, Daniel Patterson, Maxwell Peyton, Tai-kadin Phu, Maggie Potts, Joseph Praete, Donya Qendah, Katelyn Reilly, Aaron Richardson, Alexis Ritenour, Peyton Roberts, Megan Rybitski, Albina Shakhmanova, Arzu Shakhmanova, Blake Shope, Alyssia Short, Nicholas Smith, Tyler Smith, James (Jimmy) Snyder, Myah Snyder, Nena Antonett Sorio, Tra’vonte Starks, Jacob Stoll, Avery Sullenberger,
Jayde Taylor, Zachary Taylor, Mensit Tuyishime, Mariska Vann, Duy Vo, Craig Vossler, Nathan Vu, Haley Wagner, Lacy Walton, Luke Walton, Jeffrey Weese, Katie Westbeld, Gage Wick, Joshua Williams, Kylee Wilson, Justice Appleberry, Maryam Askar, Allison Baker, Carson Barnes, Emma Belcher, Allyson (Ally) Bolin, Emma Boyle, Valeria Briones, Nalynn Bryant, Zackery Clemens, Jayden Cochran, Joshua Duncan, Jacob Emery, Khaita Fall, Rheanna Gabbard, Andrew Ganion, Makenzie Gerth, Nathan Gilliam, Xavier Gonzalez, Akeilis Gordon, Anthony Green, Faith Groves, Isabelle Gruen, Mckinley Hamby, Jamie Henkaline, Zachariah Hopkins, Heaven Isenbarger, Nikalos Jancha, Ethan Jazenski, Matthew Kinsinger, David Kohr, Paige Lindsay,
Charles Long, Corie Louis, Carson Majercak, Tia Mcbride, Rudi Mccarthy, Elisia Mcgeorge, Joshua Padilla, Ciara Pearson, Jerry Peck, Benjamin Petroski, Haley Pounds, Makayla Prechtl, Coltin Pride, Raymond Railey, Adrianae Richardson, Aidan Schultz, Kylie Setser, Taryn Shea, Alexander Smith, Emprise Sroufe, Jalynn Stinson, Leyla Suleyman, Bria Taylor, Evan Tengesdahl, Walker Thomas, William Tinch, Lane Toth, Alexis Valerio, Audrey Walker, William Webb, George Wijbrandus, Samara Wilcox, Dyllan Williams, Zachariah Williams, James Zbinden, Preston Zwick
Reach Weisenborn Junior High School at (937) 237-6350.
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